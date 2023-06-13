Путин допустил выход РФ из зерновой сделки

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва думает над выходом из зерновой сделки. Об этом он сказал во вторник, 13 июня, на встрече с военными корреспондентами.

«Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки. Тем более, что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников», — указал он.

Глава государства отметил, что интересы Москвы в зерновой сделке не учитываются, ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок российского зерна. Тем не менее Россия несколько раз продлевала договоренности в интересах дружественных государств.

Путин также добавил, что Россия делает это не для Украины, а для дружественных стран Африки и Латинской Америки. Он подчеркнул, что зерно должно идти прежде всего в беднейшие страны мира.

Российский лидер указал на то, что большая часть украинского зерна идет во «вполне благополучные» страны Евросоюза (ЕС).

«Они главные получатели украинского зерна. Оно подешевле. И им хорошо, и Украине деньги за это платят. На сегодняшний день — я могу ошибиться, но мне кажется, что это основной источник валютных поступлений для Украины. У них все остальное практически развалилось», — уточнил президент.

При этом в страны Африки почти ничего из украинского зерна не доходит, заметил Путин.

Еще в мае министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что если ситуация с зерновой сделкой не изменится, то ее продление не будет иметь смысла.

В том же месяце замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что если Россельхозбанк (РСХБ) не подключат к международной межбанковской системе SWIFT, то зерновая сделка истечет 17 июля. Вместе с тем в ведомстве отметили, что Россия ждет конкретных результатов для экономики страны от исполнения части стамбульской сделки.

Позднее, 10 июня, Вершинин сообщил, что ООН не смогла убедить ЕС переподключить Россельхозбанк к SWIFT. Он отметил, что Россия не отрицает усилия ООН, однако, по его словам, нужны еще и результаты.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

17 мая стало известно, что инициатива продлена еще на 60 дней.