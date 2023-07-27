Путин назвал лицемерными западные обвинения в проблемах с продовольствием в Африке

Страны Запада лицемерно обвиняют Россию в создании проблем в продовольственной безопасности в Африке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 27 июля, выступая на пленарной сессии Экономического и гуманитарного форума, проходящего на полях саммита Россия – Африка.

По его словам, страны Запада сами чинят препятствия в поставках зерновых в страны Африки, обвиняя при этом Россию. В этой связи президент напомнил, что в рамках зерновой сделки в беднейшие страны ушло менее 1 млн т грузов, а более 70% зерна поступило в страны с высоким доходом, прежде всего в Европейский союз (ЕС).

«За почти год в рамках этой так называемой сделки с Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн т грузов, из которых более 70%, уважаемые друзья, поступили в страны с высоким и выше среднего уровнем доходов, включая и прежде всего имея в виду Евросоюз», — уточнил российский лидер.

Он добавил, что Россия в 2022 году поставила в африканские страны зерновые в объеме 11,5 млн т, а за первые шесть месяцев текущего года почти — 10 млн т, несмотря на санкции Запада.

Путин также указал на то, что препятствия чинились Западом и для безвозмездной передачи российской стороной удобрений нуждающимся странам. Из 262 тыс. т заблокированных в европейских портах удалось отправить лишь около 20 тыс. т.

Саммит Россия – Африка стартовал в Санкт-Петербурге ранее в четверг. Известно, что на саммите планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

Ранее, 19 июля, Путин на совещании с правительством заявил, что участники зерновой сделки не выполнили никаких договоренностей и обязательств, а лишь постоянно требовали что-то от России. Путин указал, что таким образом Запад компрометировал не только себя, но и руководство Секретариата ООН, поскольку организация фактически выступила гарантом зерновой сделки.

Путин заявил, что зерновая сделка в нынешнем виде России неинтересна и невыгодна, поэтому возвращение в нее теперь возможно только на условиях Москвы. По его словам, условия подробно изложены в Меморандуме Россия – ООН.

17 июля зерновая сделка прекратила свое действие. Она была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.