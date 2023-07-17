Песков указал на прекращение участия РФ в зерновой сделке

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга 17 июля указал, что с сегодняшнего дня зерновая сделка прекратила свое действие.

Он отметил, что часть договоренностей со стороны партнеров по сделке не выполнена до сих пор.

«Как только российские условия будут выполнены, РФ вернется к реализации сделки. <...> Зерновая сделка остановилась», — отметил официальный представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, связан ли теракт на Крымском мосту с решением по выходу из сделки, Песков дал отрицательный ответ.

«Нет, это не связано абсолютно. Вы знаете, что еще до этой атаки позиция была заявлена президентом [России Владимиром] Путиным. Как только будет выполнена и согласована часть договоренностей, Россия незамедлительно вернется», — подчеркнул он.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Срок Черноморской инициативы истекает 17 июля. Россия не раз высказывалась против продления сделки в силу того, что не выполнен ряд обязательств в ее отношении. Среди условий возвращения России к зерновой сделке Путин назвал подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, а также решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ.