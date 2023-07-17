Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков указал на прекращение участия РФ в зерновой сделке
Политика
Путин принял доклады об атаке на Крымский мост
Общество
На Кубани сообщили об отсутствии угроз жизни пострадавшей на Крымском мосту девочки
Политика
Песков указал на необходимость сохранить каналы связи с США
Политика
Комитет СФ осудил решение США поставить кассетные боеприпасы Украине
Мир
МИД КНР выразил надежду на продление зерновой сделки
Туризм
В РСТ заявили о готовности отелей Крыма бесплатно продлевать проживание туристов
Экономика
В России подорожали грузовые автоперевозки
Происшествия
НАК назвал ЧП на Крымском мосту террористической атакой
Авто
АвтоВАЗ планирует начать производство 150-сильных турбомоторов
Авто
На российском рынке начались продажи седана Changan Lamore
Происшествия
Туристку убило молнией на юге Красноярского края
Авто
Авто в России подорожают из-за повышения утилизационного сбора с 1 августа

Что известно о теракте на Крымском мосту. Главное

В атаке на Крымский мост участвовали надводные беспилотники ВСУ
0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ночь на понедельник, 17 июля, Крымский мост подвергся атаке со стороны Украины. Что известно о теракте к этому часу — в материале «Известий».

Первые сообщения о ЧП на Крымском мосту

О происшествии рано утром сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что движение по переправе остановлено из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Очевидцы сняли на видео последствия. На них видно, что опоры моста уцелели.

В результате ЧП погибли два человека, пострадал ребенок. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибшие — родители пострадавшей девочки. Семья в момент происшествия ехала по мосту на легковом автомобиле. Несовершеннолетнюю доставили в краевое лечебное учреждение, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Действия властей после сообщения о ЧП

Для проведения следственных действий на место выехали специально созданная группа по расследованию особо важных дел, а также заместитель председателя совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко, руководители и следователи крымского главка СК.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о создании оперативного штаба для координации действий. На полуострове также открыта горячая линия.

Основная версия произошедшего

Национальный антитерростический комитет (НАК) назвал ЧП террористической атакой, совершенной украинскими спецслужбами. Как уточнили в ведомстве, мост атаковали два украинских надводных беспилотника около 03:05 мск.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

    Ситуация в Крыму сейчас

    Власти региона попросили воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты. В настоящее время автомобилистам доступен наземный маршрут, проходящий через новые регионы РФ. Легковые автомобили могут выехать из Крыма в ближайшее время на пароме, грузовые — только через новые территории.

    Жителей республики просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Власти также призвали туристов по возможности оставаться в гостиницах.

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион принимает меры для того, что справиться с трафиком. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо со своей стороны объявил, что на границе региона с Крымом ускорят досмотр людей и машин.

    Пункты пропуска на границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме.

    Прямой эфир
    Подпишитесь и получайте новости первыми
    ВКонтакте
    Меню
    Реклама
    Подписка на газету
    RSS

    Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

    Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

    АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

    Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

    Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

    Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023