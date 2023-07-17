Что известно о теракте на Крымском мосту. Главное

В ночь на понедельник, 17 июля, Крымский мост подвергся атаке со стороны Украины. Что известно о теракте к этому часу — в материале «Известий».

Первые сообщения о ЧП на Крымском мосту

О происшествии рано утром сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что движение по переправе остановлено из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Очевидцы сняли на видео последствия. На них видно, что опоры моста уцелели.

В результате ЧП погибли два человека, пострадал ребенок. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибшие — родители пострадавшей девочки. Семья в момент происшествия ехала по мосту на легковом автомобиле. Несовершеннолетнюю доставили в краевое лечебное учреждение, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Действия властей после сообщения о ЧП

Для проведения следственных действий на место выехали специально созданная группа по расследованию особо важных дел, а также заместитель председателя совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко, руководители и следователи крымского главка СК.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о создании оперативного штаба для координации действий. На полуострове также открыта горячая линия.

Основная версия произошедшего

Национальный антитерростический комитет (НАК) назвал ЧП террористической атакой, совершенной украинскими спецслужбами. Как уточнили в ведомстве, мост атаковали два украинских надводных беспилотника около 03:05 мск.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Ситуация в Крыму сейчас

Власти региона попросили воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты. В настоящее время автомобилистам доступен наземный маршрут, проходящий через новые регионы РФ. Легковые автомобили могут выехать из Крыма в ближайшее время на пароме, грузовые — только через новые территории.

Жителей республики просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Власти также призвали туристов по возможности оставаться в гостиницах.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион принимает меры для того, что справиться с трафиком. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо со своей стороны объявил, что на границе региона с Крымом ускорят досмотр людей и машин.

Пункты пропуска на границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме.