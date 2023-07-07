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В Болгарии священник предал анафеме кортеж Зеленского

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Фото: t.me/RVvoenkor
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В Болгарии православный священник предал анафеме кортеж президента Украины Владимира Зеленского, когда тот проезжал по улицам Софии. Видеозапись с места событий 6 июля опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На публикуемых кадрах видно, как мужчина в черной рясе бросается на дорогу, когда по ней едет кортеж президента.

«Анафема, Зеленский, фашистская Украина, западные сатанисты», — кричал священник, размахивая крестом.

Полицейские схватили священника и отвели в сторону от проезжей части.

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал визит Зеленского в Болгарию попыткой вовлечь больше стран в конфликт.

Между тем тогда же спецпредставитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что Киев и его приспешники, притесняющие каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), грубо нарушают собственное законодательство.

Адвокат-протоиерей Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, заявил, что представители заповедника «Киево-Печерская лавра» при содействии полиции сорвали замки и проникли в 70-й корпус монастыря.

1 июля стало известно, что Киев решил прекратить доступ монахов УПЦ к корпусам Киево-Печерской лавры. В Украинской православной церкви назвали данное требование администрации незаконным, так как по этому вопросу нет решения суда, а решения киевских властей уже обжалуются в судебном порядке.

Позже представителями УПЦ был подан иск, рассмотрение которого суд назначил на 19 июля.

26 июня украинские власти потребовали от УПЦ официально заявить о своем разрыве с Русской православной церковью (РПЦ). От УПЦ требуют подготовить заявления о выходе из епископата, cинода, синодальных учреждений, затем направить их архиереям и клирикам, а также обнародовать эти сообщения.

Давление сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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