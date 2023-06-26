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Власти Украины потребовали от УПЦ официально заявить о разрыве с РПЦ

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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
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Власти Украины потребовали от канонической Украинской православной церкви (УПЦ) официально заявить о своем разрыве с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом сказано в заявлении на сайте государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС), действующей при правительстве страны.

В Киево-Печерской лавре 31 мая прошла встреча руководства ГЭСС с епископами УПЦ. В заявлении ГЭСС отмечается, что в ходе встречи иерархи УПЦ заявили о желании получить письменные разъяснения по поводу того, какие действия со стороны УПЦ недвусмысленно свидетельствовали бы о ее независимости от РПЦ. Служба сформулировала рекомендации и отправила их на следующий день.

Члены епископата Украинской православной церкви должны были изучить рекомендации и дать ответ в течение двух недель, но он не был получен, утверждают в ГЭСС. В связи с этим было принято решение опубликовать письмо с требованиями.

Кроме того, у УПЦ требуют подготовить заявления о выходе из епископата, Синода, синодальных учреждений, комиссий Межсоборного присутствия, направить их архиереям и клирикам и обнародовать эти сообщения.

Помимо этого, необходимо официально уведомить поместные православные церкви об этом решении.

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Ранее, 13 июня, хозяйственный суд Киева на заседании отказал УПЦ в праве пользоваться двумя храмами Киево-Печерской лавры. Адвокат лавры протоиерей Никита Чекман подчеркнул, что УПЦ подаст апелляцию на решение суда с целью достижения справедливости и восстановления нарушенных прав прихожан.

Минкультуры Украины в мае сообщило о передаче 16 корпусов Киево-Печерской лавры в пользование национального историко-культурного заповедника.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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