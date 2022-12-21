На Украине заведено 50 уголовных дел против священников УПЦ

Службой безопасности Украины (СБУ) заведено 50 уголовных дел против священников Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил в среду, 21 декабря, врио председателя СБУ Василий Малюк в интервью, опубликованном на YouTube-канале украинского телеканала «1+1».

«Мы должны вычистить всю эту вражескую среду «кротов» в рясах. Кстати, у нас сейчас более 50 уголовных дел по состоянию на сегодняшний день, 19 обвинений, пять приговоров в суде», — заявил он.

В последние недели украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ.

Так, 14 декабря, сообщалось, что СБУ проводит обыски на объектах УПЦ в девяти областях. Мероприятия проводились в соборах, церквях и монастырях в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях, уточняется в сообщении.

Тогда же СБУ провела обыски в Свято-Георгиевском кафедральном соборе УПЦ во Львове.

В начале декабря СБУ также провела проверки на ряде объектов УПЦ в Черкасской, Волынской областях и на подконтрольной Киеву части Херсонской области с целью пресечь «деятельность российских спецслужб» в регионах.

В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал в конце ноября, что на Украине берут в заложники священников канонической Украинской православной церкви Московского патриархата с целью их обмена на находящихся в плену украинских бойцов.

22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре. По данным спецслужбы, там обнаружена якобы пророссийская литература, которая использовалась во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды «русского мира».

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти обыски очередным звеном в цепи военных действий Киева против русского православия.