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СБУ пришла с обысками в кафедральный собор УПЦ во Львове

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Фото: соцсети
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Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в Свято-Георгиевском кафедральном соборе Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил заместитель председателя Львовского областного совета Юрий Холод в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

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Пресс-секретарь управления СБУ по области Роксолана Яворская подтвердила эту информацию в сообщении на своей странице в социальной сети, а также уточнила, что спецслужбы проводят обыски в трех районах региона.

Ранее, 10 декабря, сообщалось, что СБУ заподозрила диакона одной из церквей Запорожской епархии канонической УПЦ в «антиукраинской деятельности».

В СБУ считают, что диакон в социальных сетях агитировал людей голосовать за вхождение Запорожской области в состав России. Также священнослужитель, как заявили в СБУ, ставил под сомнение государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

7 декабря Служба безопасности Украины провела проверки на ряде объектов Украинской православной церкви в Черкасской, Волынской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области с целью пресечь «деятельность российских спецслужб» в регионах.

В ноябре СБУ, нацполиция и нацгвардия провели обыски на территориях Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря, в помещениях Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви в Ровенской области и других объектах УПЦ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обыски в Киево-Печерской лавре очередным звеном в цепи военных действий Киева против русского православия.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Украине берут в заложники священников канонической Украинской православной церкви Московского патриархата с целью их обмена на находящихся в плену украинских бойцов.

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