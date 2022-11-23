Не тот крест: зачем на Украине преследуют священников
Религиозная ситуация на Украине переходит на новый этап эскалации. В главных обителях Украинской православной церкви (УПЦ) — обыски, митрополитов проверяют на благонадежность. А в Верховной раде зарегистрировали законопроект о полном запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории страны. С чем связан новый виток давления на приходы и монастыри — разбирались «Известия».
Раскрыли ячейку русского мира
«Нескрываемое рейдерство, часто сопровождаемое бранью и драками, происходит не только с согласия, но даже по инициативе представителей местных властей. Досадно, что некоторые государственные служащие позволяют себе делать провокационные заявления, откровенно направленные против нашей Церкви», — говорится в заявлении Синода Украинской православной церкви.
Собравшийся 23 ноября Синод канонической УПЦ постарался расставить все точки над i, обозначив отношение и к российской спецоперации, и к священникам, оказавшимся на присоединенных к России территориях, и к обыскам в обителях. Церковь призывала не разжигать внутреннюю войну и положить конец пристрастному отношению.
Причин для тревог у нее достаточно. Рано утром 22 ноября сотрудники Службы безопасности совместно с Нацполицией и Нацгвардией пришли в главное для православных украинцев место — Киево-Печерскую лавру. Монахам устроили «углубленные контрразведывательные опросы». В кельях искали запрещенные к обращению предметы — проверяли, используются ли помещения обители для «укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия».
Позднее стало известно об обысках и в Ровенской области — на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря, который формально напрямую подчиняется патриарху Московскому, женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери и в помещениях Сарненско-Полесской епархии. В СБУ заявили, что цель мероприятий — не допустить «использования лавры как ячейки „русского мира“».
С этими событиями связали инцидент двухнедельной давности, когда в интернете появилось видео прихожан Киево-Печерской лавры, исполняющих песню «Звон плывет, плывет над Россиею» со словами «пробуждается матушка-Русь». В СБУ тут же открыли производство по статье 436-2 Уголовного кодекса «Оправдание агрессии России». По версии следствия, во время богослужения звучали «тезисы пропагандистского характера, которые восхваляют „русский мир“».
В обители признали подлинность видеозаписи, но уточнили, что это не было частью богослужения, песню исполняла «группа активистов». Однако священника Захарию, который в этот момент даже не видел происходящего, отстранили от служб.
Уже тогда в Верховной раде заговорили о том, что Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ) надо лишить прав на лавру и передать обитель Православной церкви Украины (ПЦУ). А после обысков депутаты заявили, что в лавре сформировалось «антиукраинское кремлевское гнездо, не имеющее ничего общего с религией и церковью». Чтобы «предотвратить угрозы нацбезопасности», в Верховной раде зарегистрировали законопроект о полном запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории страны.
Документ этот на самом деле бьет не по Москве, а по Украинской православной церкви, поскольку запрещает деятельность религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность РПЦ «в канонических, организационных, других вопросах». Хотя сама УПЦ всячески дистанцируется от принадлежности к Московскому патриархату, в том числе и юридически.
Захват в пользу привилегированной церкви
Вооруженные люди в камуфляже, пришедшие в лавру — это резонансное, но далеко не первое подобное событие. После начала российской спецоперации священников УПЦ не оставляют в покое, на храмы и верующих нападают националисты и раскольники. А осенью за дело активно взялись спецслужбы.
В конце октября СБУ провела обыски в Кировоградской и Александрийской епархиях. Обнаружили переписку митрополита с патриархом Московским Кириллом и некие «антиукраинские материалы». Автор одной из неблагонадежных книг — протоиерей Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ, который в 2014 году выехал в Россию.
До этого обыскивали митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких) — в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 — это «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». И тоже нашли улики — «печатные материалы пророссийского содержания».
Сам митрополит главной целью обысков назвал желание захватить Тульчинский Христо-Рождественский кафедральный собор в пользу «привилегированной религиозной организации». Речь, скорее всего, идет о Православной церкви Украины (ПЦУ), получившей томос — грамоту о «полной церковной независимости» — в январе 2019-го. Это был большой успех политики Петра Порошенко, занимавшего тогда президентский пост. И одновременно — новый виток одного из самых масштабных за последние полвека религиозных конфликтов.
С тех пор ПЦУ продолжает бороться с УПЦ за влияние на украинское общество и опирается на мощное политическое лобби. С весны каноническая церковь лишилась 250 храмов. Причем добровольных переходов было только 53. Власти некоторых городов Львовской и Ивано-Франсковской областей и вовсе запретили УПЦ на своей территории. То и дело звучат призывы отнять Киево-Печерскую и Почаевскую лавры — главные святыни страны. Бывший генпрокурор и экс-глава партии Порошенко Юрий Луценко ждал такого «подарка» к празднику Покрова Богородицы 14 октября. Но пока не дождался.
Недостаточно лояльны
Сразу после начала российской военной спецоперации УПЦ однозначно выразила свою позицию. В обращении предстоятеля митрополита Онуфрия, опубликованном 24 февраля, подчеркивалось, что церковь будет отстаивать суверенитет и целостность Украины.
Поместный собор Украины
А состоявшийся в мае Поместный собор (высший орган управления УПЦ) вынес решение о полной независимости от Москвы. Выразив несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу конфликта на Украине, священнослужители и верующие объявили о «полной самостоятельности». Епархиям дали право самим определять, с кем они — подчиняются митрополиту Киевскому, как все 32 года до этого, либо уходят в Русскую православную церковь к патриарху.
Тогда же решили варить миро — особое масло для обрядов — в Киеве, а не получать его из Москвы. По церковным меркам это сродни объявлению о независимости.
С февраля УПЦ старательно демонстрирует благожелательность Киевским властям, в епархиях собирают помощь ВСУ, причем не только гуманитарную, но и средства защиты, отмечает президент Института религии и политики Антон Игнатенко.
«Каноническая церковь сейчас существует в трех видах. Первая — это та часть, которая подконтрольна священноначалию в Киеве и абсолютно лояльна украинскому государству (за какими-то возможными исключениями, которые вычищаются). Вторая — священники епархий, которые попали в зону боевых действий, — перечисляет собеседник «Известий». — Они в самой непростой ситуации. На прошедшем в мае Соборе для них предусмотрели возможность действовать самостоятельно. И третья часть — те епархии, которые взяла под свое прямое управление Русская православная церковь — это, прежде всего, Крым и часть Луганской области».
Выходит, что официальный Киев сейчас давит на тех, кто и так готов к сотрудничеству. Игнатенко даже видит некоторую конкуренцию между УПЦ и ПЦУ за расположение властей. Очевидно, обстановку нагнетают для того, чтобы Синод УПЦ принимал некие нужные власти решения.
Новая церковь под новые задачи
Православная церковь оставалась последним, что связывало украинские и русские народы. И в нынешней ситуации очень удобно покончить с этим духовным единством, отмечает профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.
«Это укладывается в рамки программы дерусификации, которую последовательно реализуют на Украине. Даже после майского Поместного собора всё равно по самому духу, по строению духовной жизни УПЦ была производной от русской православной традиции. В отличие от новосозданной ПЦУ, которая формируется с привнесением националистической идеологии», — говорит историк.
Он не исключает, что на священнослужителей будут заводить уголовные дела, пройдут показательные процессы. И хотя во время предвыборной кампании Владимир Зеленский давал понять, что не будет активно вмешиваться в религиозные дела, Офис президента уже не оглядывается на общественное мнение. «В условиях военного времени всё оправдывается соображениями безопасности, — объясняет Петрушко. — На УПЦ давят с целью забрать у нее приходы и монастыри, программа максимум — соединить с ПЦУ. Таким образом Киев переформатирует церковь под политические задачи».
Особенно сложно придется прихожанам. Если Верховная рада действительно запретит деятельность организаций, признающих подчиненность Московскому патриархату, православные, не имея возможностей для внешних форм совершения богослужений, уйдут в подполье — к закрытому характеру веры. К слову, УПЦ — крупнейшая религиозная структура в стране. В ее составе более 12 тыс. приходов, тогда как у «конкурентов» в лице ПЦУ — чуть более 6 тыс.
На этом фоне отъем имущества, который может за этим последовать, не так страшен, указывает богослов и публицист Алексей Осипов: «В истории было много моментов, когда у Церкви отбирали всё. Приведет ли это к притеснениям христиан и священников, будет во многом зависеть от власти. Но есть надежда, что такие вещи долго не продержатся. Зло само себя уничтожит».
Настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ Владимир Вигилянский не верит в то, что закон о запрете деятельности Русской православной церкви на Украине примут: «Это было бы антиконституционным. Там государство отделено от Церкви, и решение вопросов о прекращении деятельности религиозной организации не входит в его полномочия». При этом юридически отделение УПЦ от РПЦ не оформлено, обращает внимание Вигилянский. И Московский патриархат сознательно не комментирует эту ситуацию, тем самым давая шанс к продолжению общения.