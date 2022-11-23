Не тот крест: зачем на Украине преследуют священников

Религиозная ситуация на Украине переходит на новый этап эскалации. В главных обителях Украинской православной церкви (УПЦ) — обыски, митрополитов проверяют на благонадежность. А в Верховной раде зарегистрировали законопроект о полном запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории страны. С чем связан новый виток давления на приходы и монастыри — разбирались «Известия».

Раскрыли ячейку русского мира

«Нескрываемое рейдерство, часто сопровождаемое бранью и драками, происходит не только с согласия, но даже по инициативе представителей местных властей . Досадно, что некоторые государственные служащие позволяют себе делать провокационные заявления, откровенно направленные против нашей Церкви», — говорится в заявлении Синода Украинской православной церкви.

Собравшийся 23 ноября Синод канонической УПЦ постарался расставить все точки над i, обозначив отношение и к российской спецоперации, и к священникам, оказавшимся на присоединенных к России территориях, и к обыскам в обителях. Церковь призывала не разжигать внутреннюю войну и положить конец пристрастному отношению.

Причин для тревог у нее достаточно. Рано утром 22 ноября сотрудники Службы безопасности совместно с Нацполицией и Нацгвардией пришли в главное для православных украинцев место — Киево-Печерскую лавру . Монахам устроили «углубленные контрразведывательные опросы». В кельях искали запрещенные к обращению предметы — проверяли, используются ли помещения обители для «укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия».

Позднее стало известно об обысках и в Ровенской области — на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря , который формально напрямую подчиняется патриарху Московскому, женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери и в помещениях Сарненско-Полесской епархии. В СБУ заявили, что цель мероприятий — не допустить «использования лавры как ячейки „русского мира“».

С этими событиями связали инцидент двухнедельной давности, когда в интернете появилось видео прихожан Киево-Печерской лавры, исполняющих песню «Звон плывет, плывет над Россиею» со словами «пробуждается матушка-Русь». В СБУ тут же открыли производство по статье 436-2 Уголовного кодекса «Оправдание агрессии России». По версии следствия, во время богослужения звучали «тезисы пропагандистского характера, которые восхваляют „русский мир“».

В обители признали подлинность видеозаписи, но уточнили, что это не было частью богослужения, песню исполняла «группа активистов». Однако священника Захарию, который в этот момент даже не видел происходящего, отстранили от служб.

Уже тогда в Верховной раде заговорили о том, что Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ) надо лишить прав на лавру и передать обитель Православной церкви Украины (ПЦУ). А после обысков депутаты заявили, что в лавре сформировалось «антиукраинское кремлевское гнездо, не имеющее ничего общего с религией и церковью». Чтобы «предотвратить угрозы нацбезопасности», в Верховной раде зарегистрировали законопроект о полном запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории страны.

Не тот крест Фото: Getty Images/NurPhoto

Документ этот на самом деле бьет не по Москве, а по Украинской православной церкви, поскольку запрещает деятельность религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность РПЦ «в канонических, организационных, других вопросах». Хотя сама УПЦ всячески дистанцируется от принадлежности к Московскому патриархату, в том числе и юридически.

Захват в пользу привилегированной церкви

Вооруженные люди в камуфляже, пришедшие в лавру — это резонансное, но далеко не первое подобное событие. После начала российской спецоперации священников УПЦ не оставляют в покое, на храмы и верующих нападают националисты и раскольники. А осенью за дело активно взялись спецслужбы.

В конце октября СБУ провела обыски в Кировоградской и Александрийской епархиях. Обнаружили переписку митрополита с патриархом Московским Кириллом и некие «антиукраинские материалы». Автор одной из неблагонадежных книг — протоиерей Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ, который в 2014 году выехал в Россию.

До этого обыскивали митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких) — в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 — это «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». И тоже нашли улики — «печатные материалы пророссийского содержания».

Фото: commons.wikimedia.org/СТОЛИЧНЫЙ БЛАГОВЕСТНИК Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан

Сам митрополит главной целью обысков назвал желание захватить Тульчинский Христо-Рождественский кафедральный собор в пользу «привилегированной религиозной организации». Речь, скорее всего, идет о Православной церкви Украины (ПЦУ), получившей томос — грамоту о «полной церковной независимости» — в январе 2019-го. Это был большой успех политики Петра Порошенко, занимавшего тогда президентский пост. И одновременно — новый виток одного из самых масштабных за последние полвека религиозных конфликтов.

Справка «Известий» В советское время Украина являлась крупнейшей епархией в составе РПЦ, а ее глава, митрополит Филарет, был, пожалуй, самым влиятельным епископом. В 1990-м метил на место патриарха Московского. Когда задуманное не удалось, он при поддержке властей «незалежной» в 1992-м создал «Украинскую православную церковь Киевского патриархата». Москва и все остальные поместные церкви объявили ее раскольнической. Но Порошенко смог добиться помощи от Константинопольского патриарха — новообразование признали четыре из шестнадцати членов «церковной семьи». Киевский патриархат переименовали в Православную церковь Украины.

С тех пор ПЦУ продолжает бороться с УПЦ за влияние на украинское общество и опирается на мощное политическое лобби. С весны каноническая церковь лишилась 250 храмов. Причем добровольных переходов было только 53. Власти некоторых городов Львовской и Ивано-Франсковской областей и вовсе запретили УПЦ на своей территории. То и дело звучат призывы отнять Киево-Печерскую и Почаевскую лавры — главные святыни страны. Бывший генпрокурор и экс-глава партии Порошенко Юрий Луценко ждал такого «подарка» к празднику Покрова Богородицы 14 октября. Но пока не дождался.

Недостаточно лояльны

Сразу после начала российской военной спецоперации УПЦ однозначно выразила свою позицию. В обращении предстоятеля митрополита Онуфрия, опубликованном 24 февраля, подчеркивалось, что церковь будет отстаивать суверенитет и целостность Украины.

Не тот крест Поместный собор Украины Фото: t.me/upc_news

А состоявшийся в мае Поместный собор (высший орган управления УПЦ) вынес решение о полной независимости от Москвы. Выразив несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу конфликта на Украине, священнослужители и верующие объявили о «полной самостоятельности». Епархиям дали право самим определять, с кем они — подчиняются митрополиту Киевскому, как все 32 года до этого, либо уходят в Русскую православную церковь к патриарху.

Тогда же решили варить миро — особое масло для обрядов — в Киеве, а не получать его из Москвы. По церковным меркам это сродни объявлению о независимости.

С февраля УПЦ старательно демонстрирует благожелательность Киевским властям, в епархиях собирают помощь ВСУ, причем не только гуманитарную, но и средства защиты, отмечает президент Института религии и политики Антон Игнатенко.

«Каноническая церковь сейчас существует в трех видах. Первая — это та часть, которая подконтрольна священноначалию в Киеве и абсолютно лояльна украинскому государству (за какими-то возможными исключениями, которые вычищаются). Вторая — священники епархий, которые попали в зону боевых действий, — перечисляет собеседник «Известий». — Они в самой непростой ситуации. На прошедшем в мае Соборе для них предусмотрели возможность действовать самостоятельно. И третья часть — те епархии, которые взяла под свое прямое управление Русская православная церковь — это, прежде всего, Крым и часть Луганской области».

Не тот крест Фото: Getty Images/Ed Ram

Выходит, что официальный Киев сейчас давит на тех, кто и так готов к сотрудничеству. Игнатенко даже видит некоторую конкуренцию между УПЦ и ПЦУ за расположение властей. Очевидно, обстановку нагнетают для того, чтобы Синод УПЦ принимал некие нужные власти решения.

Новая церковь под новые задачи

Православная церковь оставалась последним, что связывало украинские и русские народы. И в нынешней ситуации очень удобно покончить с этим духовным единством, отмечает профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.

«Это укладывается в рамки программы дерусификации, которую последовательно реализуют на Украине. Даже после майского Поместного собора всё равно по самому духу, по строению духовной жизни УПЦ была производной от русской православной традиции. В отличие от новосозданной ПЦУ, которая формируется с привнесением националистической идеологии », — говорит историк.

Он не исключает, что на священнослужителей будут заводить уголовные дела, пройдут показательные процессы. И хотя во время предвыборной кампании Владимир Зеленский давал понять, что не будет активно вмешиваться в религиозные дела, Офис президента уже не оглядывается на общественное мнение. «В условиях военного времени всё оправдывается соображениями безопасности, — объясняет Петрушко. — На УПЦ давят с целью забрать у нее приходы и монастыри, программа максимум — соединить с ПЦУ. Таким образом Киев переформатирует церковь под политические задачи».

Не тот крест Фото: ТАСС/EPA/ANDREW KRAVCHENKO

Особенно сложно придется прихожанам. Если Верховная рада действительно запретит деятельность организаций, признающих подчиненность Московскому патриархату, православные, не имея возможностей для внешних форм совершения богослужений, уйдут в подполье — к закрытому характеру веры. К слову, УПЦ — крупнейшая религиозная структура в стране. В ее составе более 12 тыс. приходов, тогда как у «конкурентов» в лице ПЦУ — чуть более 6 тыс.

На этом фоне отъем имущества, который может за этим последовать, не так страшен, указывает богослов и публицист Алексей Осипов: «В истории было много моментов, когда у Церкви отбирали всё. Приведет ли это к притеснениям христиан и священников, будет во многом зависеть от власти. Но есть надежда, что такие вещи долго не продержатся. Зло само себя уничтожит».

Настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ Владимир Вигилянский не верит в то, что закон о запрете деятельности Русской православной церкви на Украине примут: «Это было бы антиконституционным. Там государство отделено от Церкви, и решение вопросов о прекращении деятельности религиозной организации не входит в его полномочия». При этом юридически отделение УПЦ от РПЦ не оформлено, обращает внимание Вигилянский. И Московский патриархат сознательно не комментирует эту ситуацию, тем самым давая шанс к продолжению общения.