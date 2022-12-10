СБУ заподозрила диакона Запорожской епархии УПЦ в «антиукраинской деятельности»
Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила диакона одной из церквей Запорожской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в «антиукраинской деятельности». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В СБУ считают, что диакон в социальных сетях агитировал людей голосовать за вхождение Запорожской области в состав России.
Кроме этого, по данным СБУ, в своих постах диакон отрицал существование украинского народа, его языка и культуры.
Также священнослужитель, как заявили в СБУ, ставил под сомнение государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.
В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
7 декабря Служба безопасности Украины провела проверки на ряде объектов Украинской православной церкви в Черкасской, Волынской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области с целью пресечь «деятельность российских спецслужб» в регионах.
В ноябре СБУ, нацполиция и нацгвардия провели обыски на территориях Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря, в помещениях Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви в Ровенской области и других объектах УПЦ.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Украине берут в заложники священников канонической Украинской православной церкви Московского патриархата с целью их обмена на находящихся в плену украинских бойцов.
Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам прошедших в сентябре референдумов. Также в состав России вошли Херсонская область, Луганская и Донецкая народные республики.