СБУ заподозрила диакона Запорожской епархии УПЦ в «антиукраинской деятельности»

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила диакона одной из церквей Запорожской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в «антиукраинской деятельности». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СБУ считают, что диакон в социальных сетях агитировал людей голосовать за вхождение Запорожской области в состав России.

Кроме этого, по данным СБУ, в своих постах диакон отрицал существование украинского народа, его языка и культуры.

Также священнослужитель, как заявили в СБУ, ставил под сомнение государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

7 декабря Служба безопасности Украины провела проверки на ряде объектов Украинской православной церкви в Черкасской, Волынской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области с целью пресечь «деятельность российских спецслужб» в регионах.

В ноябре СБУ, нацполиция и нацгвардия провели обыски на территориях Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря, в помещениях Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви в Ровенской области и других объектах УПЦ.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Украине берут в заложники священников канонической Украинской православной церкви Московского патриархата с целью их обмена на находящихся в плену украинских бойцов.

Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам прошедших в сентябре референдумов. Также в состав России вошли Херсонская область, Луганская и Донецкая народные республики.