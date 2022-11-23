СБУ заявила об обнаружении в помещениях УПЦ «пророссийской литературы»

Служба безопасности Украины (СБУ) завершила так называемые контрразведывательные мероприятия, которые проводила на территориях Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровенской области.

Как сообщается 23 ноября в Telegram-канале СБУ, сотрудники спецслужбы вместе с Нацполицией и Нацгвардией тщательно проверили более 350 церковных сооружений и 850 человек.

«В ходе обысков обнаружена пророссийская литература, которая используется во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды «русского мира»», — говорится в заявлении.

Также утверждается, что найдены наличные на общую сумму более 2 млн гривен (3,280 млн рублей), свыше $100 тыс. и несколько тысяч российских рублей.

Кроме того, сотрудники СБУ допросили более 50 человек, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и России.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда 22 ноября назвал обыски СБУ в Киево-Печерской лавре акцией устрашения верующих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обыски очередным звеном в цепи военных действий Киева против русского православия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что обыскам украинских силовых структур в Киево-Печерской лавре нет ни объяснений, ни оправдания, это стало новым проявлением аморальности киевского режим.