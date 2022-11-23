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МИД РФ прокомментировал обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

Захарова: обыски в Киево-Печерской лавре стали новым проявлением аморальности киевского режима
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Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
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Обыскам украинских силовых структур в Киево-Печерской лавре нет ни объяснений, ни оправдания, это стало новым проявлением аморальности киевского режима. Об этом 23 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Ведь, вы понимаете, это же просто какая-то тотальная безбожная вакханалия. У этого нету ни оправдания, ни объяснения. И не может быть», — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.

По ее словам, украинские силовики «бога ищут».

Обыски в Киево-Печерской лавре укладываются в логику действий киевского режима. По ее мнению, без этой части картина была бы не полной.

«Это еще один элемент, абсолютно органично вписывающийся в абсолютно аморальные, безнравственные, дикие действия киевского режима», —добавила официальный представитель МИД РФ.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обыски Службы безопасности Украины (СБУ) в Киево-Печерской лавре очередным звеном в цепи военных действий Киева против русского православия.

В тот же день СБУ подтвердила в своем Telegram-канале обыски в Киево-Печерской лавре, объяснив их «противодействием взрывной деятельности российских спецслужб на Украине».

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал действия СБУ в Киево-Печерской лавре акцией устрашения верующих. Он также напомнил, что Русская православная церковь (РПЦ), которая несет служение в России, на Украине и в Белоруссии, уже становилась целью для уничтожения со стороны «безбожной власти».

Ранее в ноябре СБУ объявила настоятеля православного храма Харьковской области в розыск за агитацию в поддержку РФ. В Telegram-канале ведомства говорилось о том, что священнослужитель УПЦ Московского патриархата в Купянском районе якобы агитировал прихожан поддерживать РФ.

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