МИД РФ прокомментировал обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

Обыскам украинских силовых структур в Киево-Печерской лавре нет ни объяснений, ни оправдания, это стало новым проявлением аморальности киевского режима. Об этом 23 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ведь, вы понимаете, это же просто какая-то тотальная безбожная вакханалия. У этого нету ни оправдания, ни объяснения. И не может быть», — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.

По ее словам, украинские силовики «бога ищут».

Обыски в Киево-Печерской лавре укладываются в логику действий киевского режима. По ее мнению, без этой части картина была бы не полной.

«Это еще один элемент, абсолютно органично вписывающийся в абсолютно аморальные, безнравственные, дикие действия киевского режима», —добавила официальный представитель МИД РФ.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обыски Службы безопасности Украины (СБУ) в Киево-Печерской лавре очередным звеном в цепи военных действий Киева против русского православия.

В тот же день СБУ подтвердила в своем Telegram-канале обыски в Киево-Печерской лавре, объяснив их «противодействием взрывной деятельности российских спецслужб на Украине».

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал действия СБУ в Киево-Печерской лавре акцией устрашения верующих. Он также напомнил, что Русская православная церковь (РПЦ), которая несет служение в России, на Украине и в Белоруссии, уже становилась целью для уничтожения со стороны «безбожной власти».

Ранее в ноябре СБУ объявила настоятеля православного храма Харьковской области в розыск за агитацию в поддержку РФ. В Telegram-канале ведомства говорилось о том, что священнослужитель УПЦ Московского патриархата в Купянском районе якобы агитировал прихожан поддерживать РФ.