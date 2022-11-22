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В РПЦ назвали обыски СБУ в Киево-Печерской лавре акцией устрашения верующих

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда 22 ноября назвал обыски Службы безопасности Украины (СБУ) в Киево-Печерской лавре акцией устрашения верующих.

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«Как и многие другие случаи преследования верующих на Украине с 2014 года, эта акция устрашения верующих практически наверняка останется без внимания тех, кто называет себя международным правозащитным сообществом», — написал он в Telegram-канале.

Легойда указал на то, что церковь в России и на Украине остается местом, где молятся о мире.

Он также напомнил, что Русская православная церковь (РПЦ), которая несет служение в России, на Украине и в Белоруссии, уже становилась целью для уничтожения со стороны «безбожной власти».

«Мы молимся о единоверцах в Киево-Печерской лавре, которые становятся жертвами беззакония, и призываем всех небезразличных людей сделать все возможное, чтобы преследования прекратились, а древняя святыня оставалась местом молитвы за мир», — заключил Легойда.

О том, что украинские спецслужбы проводят обыски в Киево-Печерской лавре, стало известно ранее в этот день. СБУ назвала свои действия «мероприятиями по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине». Отмечалось, что силовики проверяют данные об использовании помещений Украинской православной церкви (УПЦ) для якобы сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранцев, оружия.

8 ноября сообщалось, что СБУ объявила настоятеля православного храма Харьковской области в розыск за агитацию в поддержку РФ. В Telegram-канале ведомства говорилось о том, что священнослужитель УПЦ Московского патриархата в Купянском районе якобы агитировал прихожан поддерживать РФ.

Ранее, 27 мая, поместный собор УПЦ сообщил, что принял решение о независимости от РПЦ. Кроме того, один из священнослужителей УПЦ, Владимир Ткачук, рассказал в соцсетях, что коллегия священнослужителей настаивает на диалоге для достижения мира на территории Украины.

В РПЦ заявили, что к ним не поступало обращений от УПЦ об отделении. Легойда заявил, что будет молиться о сохранении единства РПЦ.

В дальнейшем митрополит Волоколамский Иларион заявил, что единство между Русской и Украинской церквями сохраняется, а УПЦ еще раз засвидетельствовала, что она является полностью самоуправляемой.

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