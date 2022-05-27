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В РПЦ прокомментировали решение собора УПЦ о независимости

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Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO
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В адрес Русской православной церкви (РПЦ) не поступало обращений от Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 27 мая сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

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«Мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета. Мы молимся о сохранении единства Русской православной церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития», — написал он в Telegram-канале.

Он уточнил, что УПЦ находится в тяжелом положении. По его словам, она испытывает давление со стороны властей, раскольников, националистически настроенных людей, СМИ.

«В ситуации, когда внешние силы пытаются разрушить единство Русской православной церкви, было бы с нашей стороны в высшей степени безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой Украинской православной церкви», — добавил он.

Ранее 27 мая поместный собор УПЦ сообщил, что принял решение о независимости от РПЦ. Кроме того, один из священнослужителей УПЦ Владимир Ткачук рассказал в соцсетях, что коллегия священнослужителей настаивает на диалоге для достижения мира на территории Украины.

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