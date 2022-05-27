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Поместный собор УПЦ принял решение о независимости от РПЦ

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Поместный собор Украинской православной церкви принял решение о независимости от Русской православной церкви. Об этом 27 мая в социальных сетях сообщил один из священнослужителей УПЦ Владимир Ткачук.

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Он отметил, что коллегия священнослужителей настаивает на диалоге для достижения мира на территории Украины.

Ранее, 29 марта, в Верховную раду был внесен законопроект, предлагающий ввести запрет на деятельность УПЦ. Тогда в юридическом отделе УПЦ заявили, что законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви является незаконным и нарушает право на свободу вероисповедания. Там подчеркнули, что со стороны правоохранительных органов к УПЦ не было никаких претензий по поводу нарушения национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле крайне негативно отнеслись к внесенному в раду проекту.

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