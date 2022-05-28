В РПЦ сообщили о единстве между украинской и русской церквями

Единство между русской и украинской церквями сохраняется, сообщил 28 мая митрополит Волоколамский Иларион в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Вчерашними решениями Украинская православная церковь (УПЦ) еще раз засвидетельствовала, что она является полностью самоуправляемой, что ее церковный центр находится не в Москве, а в Киеве, она не зависит от Москвы ни административно, ни финансово, ни в каких-либо еще отношениях. Единство между Русской и Украинской церковью сохраняется», — сказал он в видеообращении.

По его словам, Русская православная церковь (РПЦ) продолжит укреплять это единство.

Митрополит отметил, что враждебные силы брошены на то, чтобы УПЦ уничтожить.

«Раскольники пытаются отнять у нее имущество, власти Украины организовали гонения на эту церковь, в целом ряде областей УПЦ запрещена, ее храмы закрыты на замок. Пытаются лишить ее законного наименования», — уточнил он.

Накануне поместный собор Украинской православной церкви сообщил, что принял решение о независимости от РПЦ. Также один из священнослужителей УПЦ Владимир Ткачук рассказал в соцсетях, что коллегия священнослужителей настаивает на диалоге для достижения мира на территории Украины.

В тот же день председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда уточнил, что в адрес РПЦ не поступало обращений от УПЦ. Он отметил, что УПЦ испытывает давление со стороны властей, раскольников, националистически настроенных людей, СМИ.

29 марта в Верховную раду был внесен законопроект, предлагающий ввести запрет на деятельность УПЦ. В юридическом отделе Украинской православной церкви заявили, что такой законопроект нарушает право на свободу вероисповедания.