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СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре

«Страна.ua»: СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре
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Фото: соцсети
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Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в Киево-Печерской лавре 22 ноября. Об этом во вторник сообщило украинское здание «Страна.ua».

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«СБУ пришла с обысками на территорию Киево-Печерской лавры», — сказано в сообщении в Telegram-канале издания.

По данным журналистов, ведомство назвало свои действия «мероприятиями по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине».

Сообщается, что силовики проверяют данные об использовании помещений Украинской православной церкви (УПЦ) для якобы сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранцев, оружия.

Издание отмечает, что ранее СБУ возбудила уголовное дело по подозрению в исполнении песни о «прославлении России» в лавре. Наместник Киево-Печерской лавры Павел сообщил, что священник Захарий, во время богослужения которого звучала песня «Звон плывет, плывет над Россией», отстранен от богослужений.

Также сообщается, что СБУ проводит «мероприятия по безопасности» не только в Киево-Печерской лавре, но и в двух монастырях и на территории Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области.

8 ноября сообщалось, что СБУ объявила настоятеля православного храма Харьковской области в розыск за агитацию в поддержку РФ. В Telegram-канале СБУ говорится о том, что священнослужитель УПЦ Московского патриархата в Купянском районе якобы агитировал прихожан поддерживать РФ.

Ранее, в июне, Львовский городской совет принял решение о запрете деятельности УПЦ Московского патриархата. Депутат горсовета Юрий Ломага назвал деятельность церковных организаций антигосударственной и антиукраинской. Депутат заявил, что они «приводят к искусственному противостоянию и расколу украинского общества на религиозной основе».

27 мая поместный собор УПЦ сообщил, что принял решение о независимости от Российской православной церкви (РПЦ). Кроме того, один из священнослужителей УПЦ Владимир Ткачук рассказал в соцсетях, что коллегия священнослужителей настаивает на диалоге для достижения мира на территории Украины.

В РПЦ заявили, что к ним не поступало обращений от Украинской православной церкви (УПЦ) об отделении. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что будет молиться о сохранении единства РПЦ.

В дальнейшем митрополит Волоколамский Иларион заявил, что единство между Русской и Украинской церковью сохраняется, а УПЦ еще раз засвидетельствовала, что она является полностью самоуправляемой.

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