Во Львове запретили деятельность УПЦ Московского патриархата

Львовский городской совет принял решение о запрете деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Об этом 30 июня заявил депутат совета Юрий Ломага.

«Во Львове запрещена деятельность Московского патриархата. Такое решение мы приняли сегодня на заседании сессии Львовского горсовета. Мной подготовлено постановление о запрете деятельности УПЦ Московского патриархата и Украинской правоверной греко-католической церкви «Группа Догнала» на территории Львовской городской территориальной общины», — написал Ломага в соцсетях.

Он назвал деятельность церковных организаций антигосударственной и антиукраинской. Депутат заявил, что они «приводят к искусственному противостоянию и расколу украинского общества на религиозной основе».

Единственной церковью Львова, которая подчиняется УПЦ, является Церковь святого великомученика Георгия. Она выполняет роль кафедрального собора Львовской епархии.

27 мая поместный собор УПЦ сообщил, что принял решение о независимости от Российской православной церкви (РПЦ). Кроме того, один из священнослужителей УПЦ Владимир Ткачук рассказал в соцсетях, что коллегия священнослужителей настаивает на диалоге для достижения мира на территории Украины.

В РПЦ заявили, что к ним не поступало обращений от Украинской православной церкви (УПЦ) об отделении. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что будет молиться о сохранении единства РПЦ.

В дальнейшем митрополит Волоколамский Иларион заявил, что единство между Русской и Украинской церковью сохраняется, а УПЦ еще раз засвидетельствовала, что она является полностью самоуправляемой.