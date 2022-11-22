В Кремле прокомментировали обыски в Киево-Печерской лавре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обыски Службы безопасности Украины (СБУ) в Киево-Печерской лавре очередным звеном в цепи военных действий Киева против русского православия. Своим мнением он поделился с журналистами во вторник, 22 ноября.

«Украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью, и я бы сказал, что это можно рассматривать как очередное звено в цепи вот этих военных действий против русского православия», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее 22 ноября СБУ подтвердила в своем Telegram-канале обыски в Киево-Печерской лавре, объяснив их «противодействием взрывной деятельности российских спецслужб на Украине».

Цель происходящего — «недопущение использования лавры как ячейки русского мира», отметили в спецслужбе.

В тот же день глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал СБУ в Киево-Печерской лавре акцией устрашения верующих. Он также напомнил, что Русская православная церковь (РПЦ), которая несет служение в России, на Украине и в Белоруссии, уже становилась целью для уничтожения со стороны «безбожной власти».

8 ноября сообщалось, что СБУ объявила настоятеля православного храма Харьковской области в розыск за агитацию в поддержку РФ. В Telegram-канале ведомства говорилось о том, что священнослужитель УПЦ Московского патриархата в Купянском районе якобы агитировал прихожан поддерживать РФ.

Ранее, 27 мая, поместный собор УПЦ сообщил, что принял решение о независимости от РПЦ. Кроме того, один из священнослужителей УПЦ, Владимир Ткачук, рассказал в соцсетях, что коллегия священнослужителей настаивает на диалоге для достижения мира на территории Украины.

В РПЦ заявили, что к ним не поступало обращений от УПЦ об отделении. Легойда заявил, что будет молиться о сохранении единства РПЦ.

В дальнейшем митрополит Волоколамский Иларион заявил, что единство между Русской и Украинской церквями сохраняется, а УПЦ еще раз засвидетельствовала, что она является полностью самоуправляемой.