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Рогов рассказал о захвате православных священников в заложники на Украине

Рогов: на Украине православных священников берут в заложники для последующего обмена
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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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На Украине берут в заложники священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата с целью их обмена на находящихся в плену бойцов ВСУ. Об этом в среду, 30 ноября, рассказал член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Это обычная практика [украинских силовиков] — захват людей в заложники, в том числе православных священников. Всё это делается для пополнения обменного фонда. Сейчас у них в заложниках мой земляк господин [бывший руководитель ПАО «Мотор Сич» Вячеслав] Богуслаев, которому почти 84 года. Сейчас у него изымают деньги, только официально забрали 1 млрд гривен (более $27 млн. — Ред.). И позже его планируют обменивать», — сказал он ТАСС.

Рогов указал на то, что Киев постоянно обвиняет православных священников в призывах к миру и поиску взаимопонимания. Поэтому, по его словам, для режима президента Украины Владимира Зеленского в таких условиях они являются, по сути, главными врагами.

Кроме того, чиновник отметил, что из-за арестов священников прихожане не могут удовлетворить свои духовные потребности.

Как указал Рогов, помимо священников в заложниках у украинских властей находятся учителя, врачи и все, кто восстанавливал мирную жизнь в Харьковской и Херсонской областях.

«Их не смущает, что они меняют граждан Украины на граждан Украины, а это по закону запрещено», — заключил глава движения.

В этот же день представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что задержанных во время обысков священников УПЦ могут обменять на украинских военнопленных, пишет «Страна.ua».

Ранее в среду Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в Закарпатской области. Правоохранители осмотрели помещения монастыря с целью поиска запрещенных предметов.

22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре. По данным спецслужбы, там обнаружена якобы пророссийская литература, которая использовалась во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды «русского мира».

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал обыски СБУ в Киево-Печерской лавре акцией устрашения верующих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обыски очередным звеном в цепи военных действий Киева против русского православия.

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