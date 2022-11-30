СБУ пришли с обыском в женский монастырь УПЦ в Закарпатской области

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в Закарпатской области. Об этом 30 ноября сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Сообщается, что правоохранители осматривают помещения монастыря с целью поиска запрещенных предметов. Другие подробности не приводятся.

Ранее, 27 ноября, сотрудники СБУ провели обыск на территории храма Рождества Христова УПЦ в Ивано-Франковске.

Также 25 ноября сотрудники службы пришли с обыском к ректору Почаевской духовной семинарии Иову. У священнослужителя обнаружили русскую литературу, которую он якобы использовал для пропаганды ценностей «русского мира и антиукраинской агитации».

В тот же день спецслужба провела обыск в управлении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ. Как сообщили в СБУ, обнаружена переписка руководителей епархии со своими «московскими кураторами», в которых они получают «методички» относительно особенностей проведения церковных литургий после начала спецоперации.

До этого, 22 ноября, СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре. По данным спецслужбы, там обнаружена пророссийская литература, которая использовалась во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды «русского мира».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее очередным звеном в цепи военных действий Киева против русского православия. В то же время глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал действия СБУ в Киево-Печерской лавре акцией устрашения верующих.