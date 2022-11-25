СБУ провела обыски в управлении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) провела так называемые контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ. Об этом сообщается 25 ноября в Telegram-канале спецслужбы.

В результате следственных действий правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

Также, как сообщили в СБУ, обнаружены переписки руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают «методички» относительно «особенностей» проведения церковных литургий после начала спецоперации.

Представители РПЦ, по сведениям спецслужбы, ставили задачу епархии дезинформировать население об общественно-политической обстановке на Украине и о положении в зоне боевых действий.

На этой неделе СБУ, нацполиция и нацгвардия провели обыски на территориях Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви в Ровенской области.

В ходе обысков была обнаружена «пророссийская литература». Кроме того, сотрудники СБУ допросили более 50 человек, в том числе с использованием полиграфа.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал обыски СБУ в Киево-Печерской лавре акцией устрашения верующих.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила провести обыски в бункере у президента Украины Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обыски очередным звеном в цепи военных действий Киева против русского православия.