Захарова предложила СБУ провести обыски в бункере у Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила провести обыски в бункере у президента Украины Владимира Зеленского в ответ на обыски Службы безопасности Украины (СБУ) в Киево-Печерской лавре. Об этом она написала в своем Telegram-канале 23 ноября.

Ранее в этот же день сообщалось, что СБУ завершила так называемые контрразведывательные мероприятия, которые проводила на территориях Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области. В ходе обысков, как утверждается, были обнаружены пророссийская литература и наличные на общую сумму более 2 млн гривен (3,280 млн рублей), свыше $100 тыс. и несколько тысяч российских рублей.

«Можно было обыск в бункере Зеленского провести. Представляете, что там найдут?» — предложила в ответ на это официальный представитель российского МИДа.

Ранее Захарова отметила, что обыскам украинских силовых структур в Киево-Печерской лавре нет ни объяснений, ни оправдания, это стало новым проявлением аморальности киевского режим.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда 22 ноября назвал обыски СБУ в Киево-Печерской лавре акцией устрашения верующих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обыски очередным звеном в цепи военных действий Киева против русского православия.