Реклама
Прямой эфир
Мир
СБУ провела обыски у ректора Почаевской духовной семинарии
Общество
Организатор ячейки «Свидетелей Иеговы» на Урале получил условный срок
Мир
В США указали на желание Зеленского втянуть США и НАТО в конфликт с РФ
Мир
NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на территории Украины
Мир
В Европе начали патрулировать трубопроводы после диверсии на СП
Мир
Bloomberg сообщило о подготовке Кремлем указа о запрете продажи нефти участникам ценового ограничения
Мир
Поляки раскритиковали заявление главы МИД Украины о ракетном инциденте
Мир
Токаев принес присягу после победы на выборах президента
Мир
Британцев возмутил отказ Бельгии передать пресс для боеголовок
Мир
Италия и Испания отправили в Румынию 10 истребителей для патрулирования
Общество
Бастрыкин взял на контроль дело о халатности в Приморском океанариуме
Интернет
Маск пообещал создать смартфон при исключении Twitter из App Store

СБУ провела обыски у ректора Почаевской духовной семинарии

0
Фото: t.me/babel
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у епископа Тернопольской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, ректора Почаевской духовной семинарии Иова. Об этом сообщает украинское издание «Бабель» 25 ноября в своем Telegram-канале.

Не тот крест: зачем на Украине преследуют священников
Киев ищет «кремлевское гнездо» в православных церквях

Сообщается, что у священнослужителя обнаружили русскую литературу, которую он якобы использовал для пропаганды ценностей «русского мира и антиукраинской агитации».

«СБУ провела обыски у епископа Тернопольской епархии УПЦ Московского патриархата, ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). По сообщению источника, у него нашли русскую литературу, возвеличивающую империализм», — пишет издание.

Накануне, 25 ноября, СБУ провела обыски в управлении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ. В результате следственных действий правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Также, как сообщили в СБУ, обнаружены переписки руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают «методички» относительно «особенностей» проведения церковных литургий после начала спецоперации.

На этой неделе СБУ, нацполиция и нацгвардия провели обыски на территориях Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви в Ровенской области. В ходе обысков была обнаружена «пророссийская литература». Кроме того, сотрудники СБУ допросили более 50 человек, в том числе с использованием полиграфа.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал обыски СБУ в Киево-Печерской лавре акцией устрашения верующих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обыски очередным звеном в цепи военных действий Киева против русского православия.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022