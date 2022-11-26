СБУ провела обыски у ректора Почаевской духовной семинарии

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у епископа Тернопольской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, ректора Почаевской духовной семинарии Иова. Об этом сообщает украинское издание «Бабель» 25 ноября в своем Telegram-канале.

Сообщается, что у священнослужителя обнаружили русскую литературу, которую он якобы использовал для пропаганды ценностей «русского мира и антиукраинской агитации».

«СБУ провела обыски у епископа Тернопольской епархии УПЦ Московского патриархата, ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). По сообщению источника, у него нашли русскую литературу, возвеличивающую империализм», — пишет издание.

Накануне, 25 ноября, СБУ провела обыски в управлении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ. В результате следственных действий правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Также, как сообщили в СБУ, обнаружены переписки руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают «методички» относительно «особенностей» проведения церковных литургий после начала спецоперации.

На этой неделе СБУ, нацполиция и нацгвардия провели обыски на территориях Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви в Ровенской области. В ходе обысков была обнаружена «пророссийская литература». Кроме того, сотрудники СБУ допросили более 50 человек, в том числе с использованием полиграфа.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал обыски СБУ в Киево-Печерской лавре акцией устрашения верующих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обыски очередным звеном в цепи военных действий Киева против русского православия.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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