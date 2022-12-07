СБУ проводит проверки на объектах УПЦ в ряде областей Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит контрразведывательные проверки на ряде объектов Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкасской, Волынской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщает 7 декабря пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные [мероприятия в области безопасности] на объектах УПЦ [МП] в Черкасской, Волынской и Херсонской областях», — указано в сообщении.

Сообщается, что проверки проходят в Успенском соборе в Херсоне, управлении Уманско-Звенигородской епархии в городе Умань, Каневском Успенском соборе в Черкасской области, управлении Черкасской епархии, Николаевском Милецком мужском монастыре Владимиро-Волынской епархии, а также на других объектах УПЦ.

Ранее, 2 декабря, глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о том, что решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах против Украинской православной церкви попирает не только нормы права, но и говорит об утрате на Украине остатков здравого смысла.

До этого, 22 ноября, СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре. Известно, что в ведомстве объяснили обыски проведением «мероприятий по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине».

8 ноября сообщалось, что СБУ объявила настоятеля православного храма Харьковской области в розыск за агитацию в поддержку РФ. В Telegram-канале СБУ говорится о том, что священнослужитель УПЦ Московского патриархата в Купянском районе якобы агитировал прихожан поддерживать РФ.

27 мая поместный собор УПЦ принял решение о независимости от Русской православной церкви. Отмечается, что коллегия священнослужителей настаивает на диалоге для достижения мира на территории Украины.