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В РПЦ назвали решение СНБО по УПЦ утратой остатков здравого смысла

Легойда: решение СНБО против УПЦ говорит об «утрате остатков здравого смысла» на Украине
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Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
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Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о мерах против Украинской православной церкви (УПЦ) попирает не только нормы права, но и говорит об утрате на Украине остатков здравого смысла. Об этом заявил 2 декабря глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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«Законопроект не только попирает нормы права, например ст. 18 Всеобщей декларации прав человека, в которой утверждается «свобода исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов», но и указывает на утрату остатков здравого смысла», — заявил Легойда в своем Telegram-канале.

По словам представителя патриарха, пока непонятно, каким образом будет реализована на практике заявленная СНБО задача обеспечить соответствие будущего законопроекта о запрете УПЦ нормам международного права в сфере свободы совести.

В пятницу СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще около десяти священнослужителей канонической УПЦ, а также бывшего оппозиционного депутата Верховной рады Вадима Новинского. Какие конкретно введены санкции, а также полный список клириков не уточняется, отметила газета «Украинская правда».

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал, что действующие власти Украины стали врагами православной веры. По его словам, преследование церкви на Украине началось во время президентства Петра Порошенко, который «пожертвовал Украинской православной церковью и Минскими соглашениями ради своего несостоявшегося переизбрания».

Накануне, 1 декабря, президент страны Владимир Зеленский сообщил, что власти страны намерены запретить деятельность религиозных организаций, которые аффилированы с Россией. Также государственной службе по этнополитике и свободе совести Зеленский поручил провести религиоведческую экспертизу УПЦ на наличие связи с Московским патриархатом. Кроме того, украинский лидер анонсировал готовящуюся реформу, которая будет направлена на поддержку «духовной независимости Украины».

В январе 2019 года Константинопольский патриархат подписал томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил о прямом вмешательстве украинских властей в церковные дела, а также подчеркнул, что в результате была образована «объединенная раскольническая церковь стамбульского прихода».

Как заявлял предстоятель Украинской православной церкви Филарет, «новая церковь» не является канонической, а томос на деле не дал автокефалии. В ответ ПЦУ лишила его «канонического права» управления епархией. Тогда священнослужитель обвинил «новую церковь» в захвате храмов и заявил о создании собственного синода.

Позднее Русская православная церковь (РПЦ) разорвала общение с Константинопольским патриархатом, а также с церквями, признание которыми раскольнической ПЦУ не было соборным и легитимным. Многие канонические православные церкви по всему миру не признали «новую церковь» Украины.

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