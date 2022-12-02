Украина запретит деятельность аффилированных с Россией религиозных организаций

Власти Украины намерены запретить деятельность религиозных организаций, которые аффилированы с Россией. Об этом 1 декабря сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о запрете деятельности таких организаций.

Также государственной службе по этнополитике и свободе совести Зеленский поручил провести религиоведческую экспертизу Украинской православной церкви (УПЦ) на наличие связи с Московским патриархатом.

Третье поручение лидер Украины также направил СНБО и потребовал проверить правовые основания и соблюдение условий использования имущества, находящегося на территории Киево-Печерской лавры.

Силовым структурам было поручено начать проверки религиозный среды страны на наличие «подрывной деятельность российских спецслужб».

Резюмируя, Зеленский анонсировал готовящуюся реформу, которая будет направлена на поддержку «духовной независимости Украины».

В январе 2019 года Константинопольский патриархат подписал томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил о прямом вмешательстве украинских властей в церковные дела, а также подчеркнул, что в результате была образована «объединенная раскольническая церковь стамбульского прихода».

Как заявлял предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Филарет, «новая церковь» не является канонической, а томос на деле не дал автокефалии. В ответ ПЦУ лишила его «канонического права» управления епархией. Тогда священнослужитель обвинил «новую церковь» в захвате храмов и заявил о создании собственного синода.

Позднее Русская православная церковь (РПЦ) разорвала общение с Константинопольским патриархатом, а также с церквями, признание которыми раскольнической ПЦУ не было соборным и легитимным. Многие канонические православные церкви по всему миру не признали «новую церковь» Украины.