Суд в Киеве отказал УПЦ в праве пользоваться двумя храмами Киево-Печерской лавры

Хозяйственный суд Киева на заседании во вторник, 13 июня, отказал канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в праве пользоваться двумя храмами Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил адвокат лавры протоиерей Никита Чекман.

«По результатам судебного заседания суд отказал в удовлетворении иска, то есть отрицал право монастыря пользоваться храмами для совершения богослужений», — написал он в Telegram-канале.

Как утверждает юрист, представители монастыря не смогли приехать на заседание из-за участия в других процессуальных делах и подали ходатайство о переносе слушаний, однако суд отклонил его.

Между тем министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале назвал решение суда «первой победой» в деле передачи имущества лавры Украине и выразил надежду, что она «будет не последней».

Чекман добавил, что УПЦ подаст апелляцию на решение суда с целью достижения справедливости и восстановления нарушенных прав прихожан.

Минкультуры Украины 2 мая сообщило о передаче 16 корпусов Киево-Печерской лавры в пользование национального историко-культурного заповедника. В ведомстве подчеркнули, что работы по приему-передаче имущества осуществлялись 1 и 2 мая.

Комиссия министерства культуры Украины организовала 1 мая осмотр помещения Киевской духовной академии и семинарии УПЦ. По информации Союза православных журналистов (СПЖ), какие-либо документы о передаче корпусов на баланс заповедника не подписывались.

10 марта на сайте лавры было опубликовано предупреждение о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться при условии перехода в Православную церковь Украины (ПЦУ). Несмотря на это, представители УПЦ продолжили занимать территорию лавры и подвергаться давлению со стороны минкульта, полиции и активистов.