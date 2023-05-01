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Минкультуры Украины осмотрело Киевскую духовную академию и семинарию УПЦ

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Комиссия минкультуры Украины по приему-передаче имущества Киево-Печерской лавры в понедельник, 1 мая, провела осмотр помещения Киевской духовной академии и семинарии Украинской православной церкви (УПЦ), уведомили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

«Представители комиссии провели осмотр технического состояния жилых корпусов Киевской духовной академии и семинарии (№№55, 60). Какие-либо документы о передаче корпусов КДА (Киевской духовной академии. — Ред.) на баланс национального историко-культурного заповедника «Киев-Печерская лавра» не подписывались», — сказано в Telegram-канале СПЖ.

Союз православных журналистов прикрепил также снимок с участниками комиссии у корпуса № 55 Киево-Печерской лавры.

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29 апреля СПЖ сообщил о попытке радикалов напасть на предстоятеля канонической УПЦ митрополита Онуфрия возле Киево-Печерской лавры. Свыше 10 человек окружили митрополита после службы в храме Агапита Печерского. Они пытались не дать ему сесть в машину, выкрикивая «Онуфрия на обмен», «диверсанты в рясах» и другие провокационные лозунги.

Прихожане УПЦ 19 апреля взломали дверь опечатанного полицией помещения Киево-Печерской лавры. Там они обнаружили запертых монахов, взятых в заложники. Адвокат лавры Никита Чекман сказал, что действия сотрудников полиции, которые заперли людей в задании, нарушают закон.

Давление сторонников Православной церкви Украины (ПЦУ) на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент занимал пост и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им было предложено остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

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