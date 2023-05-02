Минкультуры Украины передало заповеднику 16 корпусов Киево-Печерской лавры

Комиссия министерства культуры Украины передала 16 корпусов Киево-Печерской лавры в пользование национального историко-культурного заповедника. Об этом 2 мая сообщается в Telegram-канале министерства.

В ведомстве отметили, что работы по приему-передаче имущества были проведены 1 и 2 мая. К 16 переданным объектам, по данным министерства, относятся исторические памятники национального и местного значения.

Также сообщается, что представители монастыря обеспечили комиссии доступ в помещения. После осмотра члены комиссии заявили, что корпуса находятся в удовлетворительном состоянии.

Накануне, 1 мая, комиссия минкультуры провела осмотр помещения Киевской духовной академии и семинарии Украинской православной церкви (УПЦ). По данным Союза православных журналистов (СПЖ), какие-либо документы о передаче корпусов на баланс заповедника не подписывались

До этого, 24 апреля, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предложил открыть в Киево-Печерской лавре вместо монастыря реабилитационный центр для военных или центр народных художественных промыслов. По словам Ткаченко, ведомство планирует разработать проект управления и использования территории монастыря.

При этом 21 апреля силовики оцепили Киево-Печерскую лавру и не пускали прихожан в монастырь. В тот же день полиция и сотрудники заповедника заблокировали вход в храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник» на территории монастыря.

20 апреля Союз православных журналистов (СПЖ) сообщал о том, что сотрудники полиции с автоматами повторно попытались захватить 39-й корпус монастыря.

Давление сторонников Православной церкви Украины (ПЦУ) на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Несмотря на это, представители УПЦ продолжают занимать территорию лавры и подвергаться давлению со стороны как минкульта, так и полиции и активистов.