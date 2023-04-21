Власти Украины заблокировали вход в один из храмов Киево-Печерской лавры

Полиция Украины и сотрудники заповедника «Киево-Печерская лавра» с утра пятницы блокируют вход в храм иконы Божией Матери на территории монастыря. Об этом 21 апреля рассказал в своем Telegram-канале адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«Прямо сейчас заповедник в сопровождении полиции блокирует вход в храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Киево-Печерской лавры, требуют закрыть храм», — написал он.

Чекман также опубликовал фото изданного заповедником документа, в котором указано, что с 0:00 по мск 21 апреля вводятся ограничения на движение автотранспорта и пребывание посетителей на территории Нижней лавры. Введение ограничений объясняется необходимостью обеспечить работу комиссии министерства культуры по приему-передаче имущества.

Кроме того, Союз православных журналистов (СПЖ) в своем Telegram-канале сообщает о том, что на территорию Киево-Печерской лавры прибыло большое количество сотрудников правоохранительных органов, среди которых была замечена полиция особого назначения.

Известно также, что правоохранители срезали замки с 44-го корпуса монастыря, а также отключили там сигнализацию.

СПЖ также опубликовал видео, на котором можно увидеть сотрудников полиции у корпуса и открытые после взлома двери в здание.

Накануне, 20 апреля, СПЖ сообщал о том, что сотрудники полиции Украины с автоматами снова прибыли на территорию Киево-Печерской лавры. На кадрах видно, как возле монастыря цепью стоят более десяти силовиков в красных беретах. Как утверждает союз, происходит повторная попытка захватить 39-й корпус монастыря. Людей не допускают до его дверей. Прихожан, которые находились внутри галереи Киево-Печерской лавры, вывели из здания.

Накануне, 19 апреля, полицейские, вооруженные автоматами, также прибыли к опечатанному 39-му корпусу Киево-Печерской лавры. Они не давали верующим прорваться в здания, отталкивая людей от заблокированной двери. В итоге сторонники УПЦ смогли выломать дверь и пройти внутрь. После этого национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»).

Комиссия министерства культуры и информационной политики Украины по приему-передаче имущества национального заповедника «Киево-Печерская лавра» опечатала один из корпусов монастыря 19 апреля. Верующих УПЦ полиция перестала пускать на территорию.

Давление сторонников Православной церкви Украины (ПЦУ) на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

В качестве причины закрытия части монастыря назвали якобы выявленные нарушения. В ноябре прошлого года в ходе обысков на территории лавры Служба безопасности Украины (СБУ) нашла пророссийскую литературу.

23 марта УПЦ призвала верующих защищать монастырь всеми законными способами. В этот же день обитель оцепила украинская полиция. С этого дня силовики пытаются помешать попасть в монастырь.