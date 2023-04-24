На Украине призвали открыть в Киево-Печерской лавре центр народных промыслов

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предложил открыть в Киево-Печерской лавре вместо монастыря реабилитационный центр для военных или центр народных художественных промыслов. Об этом он заявил в понедельник, 24 апреля, в эфире украинского телемарафона.

По словам Ткаченко, ведомство планирует разработать проект управления и использования территории монастыря.

«Безусловно, наша жизнь там должна продолжаться, но есть разные вопросы и относительно реабилитационного центра для военных, деятельности народных художественных промыслов и других вещей», — приводятся его слова в Telegram-канале Украинской православной церкви.

Как указали в УПЦ, речь идет о мировой духовной святыне, которая является колыбелью монашества для православных христиан.

Ранее, 21 апреля, силовики оцепили Киево-Печерскую лавру и не пускали прихожан в монастырь.

В тот же день представляющий интересы канонической УПЦ адвокат Никита Чекман рассказал, что полиция Украины и сотрудники заповедника с утра пятницы заблокировали вход в храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник» на территории монастыря.

20 апреля Союз православных журналистов (СПЖ) сообщал о том, что сотрудники полиции Украины с автоматами снова прибыли в Киево-Печерскую лавру. Как утверждает союз, произошла повторная попытка захватить 39-й корпус монастыря.

Давление сторонников Православной церкви Украины (ПЦУ) на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

23 марта УПЦ призвала верующих защищать монастырь всеми законными способами. В этот же день обитель оцепила украинская полиция. С этого дня силовики пытаются помешать попасть в монастырь.