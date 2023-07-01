В УПЦ назвали незаконным требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры

В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что требование администрации заповедника «Киево-Печерская лавра» к монахам об освобождении корпусов на его территории является незаконным. Об этом говорится 1 июля на сайте УПЦ.

Действия украинских властей в церкви назвали самоуправством, так как нет решения суда по данному вопросу.

«В связи с этим юридический отдел УПЦ сообщает, что по состоянию на сегодняшний день одностороннее расторжение договора обжалуется в судебном порядке. По этому поводу судом ни одно решение не принято», — говорится в сообщении.

По мнению УПЦ, у заповедника нет законных оснований для требования к монахам освободить корпуса и передать ключи от них. Действия администрации заповедника «следует рассматривать как самоуправство», заключили в УПЦ.

Юридический отдел УПЦ призвал заповедник и членов комиссии не нарушать законодательство и дождаться решения суда.

Ранее в субботу стало известно, что власти Украины решили прекратить доступ монахов УПЦ к корпусам лавры. Это следует из письма украинского министерства культуры, которое опубликовал адвокат лавры протоиерей Никита Чекман.

В конце июня украинские власти потребовали от канонической УПЦ официально заявить о своем разрыве с Русской православной церковью (РПЦ). От УПЦ требуют подготовить заявления о выходе из епископата, Синода, синодальных учреждений, комиссий Межсоборного присутствия, направить их архиереям и клирикам и обнародовать эти сообщения. Помимо этого, необходимо официально уведомить поместные православные церкви об этом решении.

13 июня хозяйственный суд Киева на заседании отказал УПЦ в праве пользоваться двумя храмами Киево-Печерской лавры. Чекман подчеркнул, что УПЦ подаст апелляцию на решение суда с целью достижения справедливости и восстановления нарушенных прав прихожан.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.