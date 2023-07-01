От монахов УПЦ потребовали освободить Киево-Печерскую лавру до 4 июля

Власти Украины решили прекратить доступ монахов Украинской православной церкви (УПЦ) к корпусам Киево-Печерской лавры. Это следует из письма украинского министерства культуры, которое в субботу, 1 июля, опубликовал адвокат лавры протоиерей Никита Чекман в Telegram-канале.

«Заповедником [Киево-Печерская лавра] принято решение о прекращении доступа монахов монастыря к помещениям <...>. Приказом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начнет работу 04.07.2023. В связи с этим просим освободить помещения и передать ключи от них заповедник», — сказано в документе.

Ранее, 26 июня, власти Украины потребовали от канонической УПЦ официально заявить о своем разрыве с Русской православной церковью (РПЦ). От УПЦ требуют подготовить заявления о выходе из епископата, Синода, синодальных учреждений, комиссий Межсоборного присутствия, направить их архиереям и клирикам и обнародовать эти сообщения. Помимо этого, необходимо официально уведомить поместные православные церкви об этом решении.

13 июня хозяйственный суд Киева на заседании отказал УПЦ в праве пользоваться двумя храмами Киево-Печерской лавры. Чекман подчеркнул, что УПЦ подаст апелляцию на решение суда с целью достижения справедливости и восстановления нарушенных прав прихожан.

Минкультуры Украины в мае сообщило о передаче 16 корпусов Киево-Печерской лавры в пользование национального историко-культурного заповедника.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.