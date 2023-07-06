В УПЦ сообщили о захвате властями Украины корпусов Киево-Печерской лавры

Адвокат-протоиерей Никита Чекман, выступающий в интересах Украинской православной церкви (УПЦ), заявил, что представители киевского режима захватили корпуса монастыря на территории Киево-Печерской лавры. Об этом он написал в своем Telegram-канале 6 июля.

«Сообщают о захвате корпусов монастыря», — говорится в сообщении.

Чекман уточнил, что представители заповедника «Киево-Печерская лавра» при содействии полиции сорвали замки и проникли в 70-й корпус.

Адвокат также опубликовал фотографии, на которых видны сотрудники полиции у корпусов лавры, в том числе сотрудники спецподразделения в красных беретах, которые оцепили помещения. По его словам, на такие действия у властей нет каких-либо законных оснований.

На Украине продолжают притеснять УПЦ. 1 июля стало известно, что Киев решил прекратить доступ монахов УПЦ к корпусам Киево-Печерской лавры. В Украинской православной церкви назвали данное требование администрации незаконным, так как по этому вопросу нет решения суда, а решения киевских властей уже обжалуются в судебном порядке.

Позже представителями УПЦ был подан подан иск, рассмотрение которого суд назначил на 19 июля.

Ранее, 26 июня, украинские власти потребовали от УПЦ официально заявить о своем разрыве с Русской православной церковью (РПЦ). От УПЦ требуют подготовить заявления о выходе из епископата, cинода, синодальных учреждений, затем направить их архиереям и клирикам, а также обнародовать эти сообщения.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.