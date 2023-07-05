Суд назначил дату рассмотрения иска УПЦ к заповеднику «Киево–Печерская лавра»

Суд назначил рассмотрение по существу иска монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре к руководству одноименного заповедника на 19 июля. Об этом в среду, 5 июля, сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ.

«По результатам судебного разбирательства было закрыто подготовительное заседание и назначено судебное разбирательство по существу на 19 июля 2023 года в 10:00», — написал он в своем Telegram-канале.

Монастырь обвиняется в том, что он якобы нарушил условия договора: содержал имущество в ненадлежащем состоянии и осуществлял его нецелевое использование. УПЦ не признает нарушения условий договора и пытается доказать это в суде, сообщил адвокат.

10 марта и.о. генерального директора заповедника «Киево-Печерская лавра» Александр Рудник потребовал от монахов покинуть территорию монастыря до конца месяца. Сотрудников лавры предупредили о расторжении договора аренды и формировании комиссии для передачи имущества монастыря в государственное владение.

Позднее, 7 апреля, Чекман сообщил, что Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении всех культовых зданий и сооружений в собственность религиозной общины. Он отметил, что лавра является памятником истории и архитектуры, в котором с XI века сохраняется христианская традиция и ведутся богослужения, несмотря на гонения в отношении священнослужителей и прихожан.

На Украине продолжают притеснять УПЦ. Как отметил в беседе с «Известиями» политолог Юрий Светов, власти Украины давно воюют против единства православной церкви, и символом этого является отделение церкви страны от Московского патриархата. Он обратил внимание на то, что за последние годы было очень много сделано для самостоятельности Украинской православной церкви во многих вопросах.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.