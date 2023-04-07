Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении культовых зданий

Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении всех культовых зданий и сооружений в собственность религиозной общины. Об этом 7 апреля сообщил адвокат наместника лавры, митрополита Павла Никита Чекман в своем Telegram-канале.

«В настоящее время храмы Киево-Печерской лавры являются государственной собственностью — считаем это несправедливым, поскольку именно благодаря прихожанам фактически из руин удалось осуществить восстановление церкви», — написал он.

Правозащитник также выразил надежду, что ходатайство будет удовлетворено и храмы Киево-Печерской лавры перейдут во владение религиозной общины «в соответствии с законами Украины».

Чекман отметил, что лавра является памятником истории и архитектуры, в котором с XI века сохраняется христианская традиция и ведутся богослужения, несмотря на гонения в отношении священнослужителей и прихожан.

Ранее, 6 апреля, Чекман сообщил, что подал апелляцию на решение суда о заключении митрополита Павла под домашний арест. По его словам, при вынесении решения судом были проигнорированы основные принципы уголовного производства.

1 апреля Службой безопасности Украины (СБУ) митрополиту Павлу было предъявлено подозрение. Ему вменили сотрудничество с Россией и разжигание межрелигиозной розни.

После этого Шевченковский суд в Киеве начал заседание по делу, однако священнослужитель сообщил о понижении уровня сахара в крови. Ввиду плохого самочувствия наместника Киево-Печерской лавры суд перенес заседание по вопросу избрания меры пресечения на 3 апреля. Несмотря на это, позднее в тот же день митрополита всё же доставили в зал суда снова и продолжили заседание.

Суд назначил ему домашний арест на два месяца с электронным браслетом в Киевской области, вдали от монастыря. Священнослужитель, в свою очередь, назвал решение суда о его домашнем аресте политическим заказом.

Конфликт между украинскими властями и Украинской православной церковью получил развитие после того, как 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Сообщалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Несмотря на волну преследования УПЦ, верующие продолжают собираться возле лавры, у церкви дежурят полицейские. Вместе с ними у входа на территорию храма находятся и сторонники противоборствующей ПЦУ.