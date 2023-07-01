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Политолог назвал войной против УПЦ действия Киева по Киево-Печерской лавре

Политолог Светов: Киев давно ведет войну против единства православной церкви
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/James McGill
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Власти Украины давно воюют против единства православной церкви, и символом этого является отделение церкви страны от Московского патриархата. Об этом 1 июля в беседе с «Известиями» заявил политолог Юрий Светов.

Он обратил внимание на то, что за последние годы было очень много сделано для самостоятельности Украинской православной церкви во многих вопросах.

«Когда началась спецоперация, они (ПЦУ. — Ред.) заняли позицию поддержки действующей власти Украины. Но этого было мало, и власть за них взялась, любой ценой выдавить Украинскую православную церковь (УПЦ) с Украины, оставить только свою, националистическую», — добавил он.

По мнению Светова, захват Киево-Печерской лавры — одной из главных святынь православного мира является главным символом противостояния с УПЦ.

«Для них русский мир — это слова, от которых они пеной исходят, а единство церкви — это символ русского мира. <…> Они эту линию продолжат и отберут все храмы, выдавят или арестуют монархов УПЦ, всё идет именно к этому», — добавил политолог.

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Со своей стороны протоиерей РПЦ Владимир Вигилянский в беседе с «Известиями» назвал действия Киева нарушением Конституции Украины и вмешательством в церковные дела.

«Поэтому, безусловно, все действия против церкви властей — это нарушение Конституции. Они самоуправляемые и сами должны решать», — сказал он.

Вигилянский добавил, что минкультуры Украины незаконно приостановило договор с УПЦ, в итоге все последующие действия стали не просто самоуправством, но и нарушением Конституции.

Ранее в субботу стало известно, что Киев решил прекратить доступ монахов УПЦ к корпусам Киево-Печерской лавры. Это следует из письма украинского министерства культуры, которое опубликовал адвокат лавры протоиерей Никита Чекман.

В канонической УПЦ заявили, что требование администрации заповедника «Киево-Печерская лавра» к монахам об освобождении корпусов на его территории является незаконным, так как по данному вопросу нет решения суда, а действия киевских властей уже обжалуются в судебном порядке.

В конце июня украинские власти потребовали от канонической УПЦ официально заявить о своем разрыве с Русской православной церковью (РПЦ). От УПЦ требуют, в частности, подготовить заявления о выходе из епископата, Синода, синодальных учреждений. Помимо этого, необходимо официально уведомить поместные православные церкви об этом решении.

13 июня хозяйственный суд Киева на заседании отказал УПЦ в праве пользоваться двумя храмами Киево-Печерской лавры. Решение УПЦ обжаловала в судебном порядке.

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