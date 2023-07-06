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МИД РФ указал на нарушение пресечением УПЦ законодательства Украины

МИД РФ о притеснении УПЦ: Киев грубо нарушает собственное законодательство
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Фото: t.me/upc_news
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Киев и его приспешники, притесняющие каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), грубо нарушают собственное законодательство. Такое заявление сделал в четверг, 6 июля, спецпредставитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.

Он указал, что верующие и духовенство УПЦ в настоящее время находятся под жестким давлением. В частности, им открыто угрожают физической расправой, добавил Аскальдович.

«Поводом является якобы принадлежность УПЦ Московскому патриархату. Киевский режим и его приспешники в лице раскольников из так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), осуществляющие эти притеснения, идут на грубые нарушения даже собственного законодательства», — говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

Кроме того, спецпредставитель МИД РФ обратил внимание на то, что министерство культуры Украины без разрешения суда начало брать под контроль корпуса Киево-Печерской лавры.

Аскальдович также раскритиковал международное сообщество за игнорирование данной проблемы. Он подчеркнул, что она по-прежнему не входит в число приоритетов у сотрудников ООН и других профильных организаций.

«При этом всё громче продолжают звучать голоса многочисленных представителей религиозных и гражданских кругов о поддержке УПЦ и солидарности с ней. Однако украинские власти упорно не хотят их слышать и продолжают свою преступную политику», — добавил спецпредставитель МИДа.

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Ранее в этот день адвокат-протоиерей Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, заявил, что представители заповедника «Киево-Печерская лавра» при содействии полиции сорвали замки и проникли в 70-й корпус монастыря. Он также опубликовал фотографии, на которых видны сотрудники полиции у корпусов лавры, в том числе сотрудники спецподразделения в красных беретах, которые оцепили помещения.

На Украине продолжают притеснять УПЦ. 1 июля стало известно, что Киев решил прекратить доступ монахов УПЦ к корпусам Киево-Печерской лавры. В Украинской православной церкви назвали данное требование администрации незаконным, так как по этому вопросу нет решения суда, а решения киевских властей уже обжалуются в судебном порядке.

Позже представителями УПЦ был подан иск, рассмотрение которого суд назначил на 19 июля.

Ранее, 26 июня, украинские власти потребовали от УПЦ официально заявить о своем разрыве с Русской православной церковью (РПЦ). От УПЦ требуют подготовить заявления о выходе из епископата, cинода, синодальных учреждений, затем направить их архиереям и клирикам, а также обнародовать эти сообщения.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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