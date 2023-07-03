Мэр французской коммуны отказался ехать на встречу с Макроном

Мэр французской коммуны Бри-сюр-Марн (департамент Валь-де-Марн) Шарль Аслангюль 3 июля заявил, что не поедет на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

«Как французский мэр, я откажусь ехать в Елисейский дворец, чтобы слушать Эммануэля Макрона. Глава государства должен шефствовать и наводить порядок без уступок! А не организовывать приемы. Мы ждем действий, а не очередных напыщенных слов и речей, лишенных смысла», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Ранее в этот день стало известно, что французские правоохранители за три дня беспорядков задержали 3,2 тыс. человек. Средний возраст задержанных составляет 17 лет, при этом 60% задержанных ранее не имели проблем с правосудием.

Между тем ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров считает, что не стоит ждать, что Макрон уйдет в отставку на фоне протестных движений в стране, однако рейтинг его популярности падает.

Накануне Макрон поручил министру внутренних дел Жеральду Дарманену и главе минюста Эрику Дюпон-Моретти принять все необходимые меры для пресечения беспорядков. Также стало известно, что французский лидер 4 июля примет у себя более 220 градоначальников, муниципалитеты которых пострадали от последствий протестов.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа, после того как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.

Всего за ночь на 2 июля в связи с беспорядками было задержано 719 человек, в том числе 65 — в Марселе. Для предотвращения вспышки массовых протестов в Париже были привлечены элитные подразделения спецназа.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показал последствия беспорядков. По его словам, появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

Российский сенатор Алексей Пушков 2 июля заявил, что причиной беспорядков во Франции стали ошибки властей страны и Евросоюза в отношении миграционных процессов. К разрушительным беспорядкам привели мультикультурализм и толерантность, уточнил политик.