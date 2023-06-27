Во Франции полицейские застрелили 17-летнего подростка

Во Франции полицейские застрелили 17-летнего водителя, после того как он попытался скрыться. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает издание Le Parisien.

По версии полиции, утром во вторник офицер остановил желтый Mercedes AMG для проверки документов. Молодой человек сначала остановил автомобиль, а затем внезапно попытался скрыться с места проверки. Ведомство заявляет, что полицейский выстрелил, так как посчитал, что водитель собирается протаранить его. Однако на видеозаписях из социальных сетей видно, что офицер находился не перед машиной, как заявляют в ведомстве, а у двери водителя. После выстрела водитель потерял управление автомобилем и врезался в столб.

По словам источника издания в полиции, потерпевший получил пулевое ранение в грудь, в левый бок. Врачи пытались его реанимировать, но подросток скончался.

В связи с инцидентом заведено два дела: первое за «отказ подчиниться» и «попытку умышленного убийства лица, занимающего государственные должности» против водителя и второе по факту «умышленного убийства лицом, занимающим государственные должности» против офицера.

Полиция задержала одного из пассажиров, также несовершеннолетнего. Второму удалось скрыться.

Ранее, 26 июня, американка застрелила водителя такси Uber, решив, что он хочет похитить ее и увезти в Мексику. Следствие полагает, что пассажирку везли возле государственной границы США, она увидела дорожные знаки с обозначением мексиканского города Хуарес и подумала, что ее хотят похитеть. Женщина выстрелила водителю в голову.