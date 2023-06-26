Американка по ошибке застрелила водителя такси

В США жительница Кентукки застрелила водителя такси Uber, решив, что он хочет похитить ее и увезти в Мексику. Об этом 25 июня сообщил телеканал CBC News.

Полиция задержала 48-летнюю Фиби Копас в штате Техас, она находится в тюрьме города Эль-Пасо. Обвинение в убийстве 52-летнего Даниэля Пьедры Гарсии ей предъявили на прошлой неделе.

«В какой-то момент во время поездки Копас подумала, что ее везут в Мексику, и застрелила Пьедру. Расследование не подтверждает, что имело место похищение или что Пьедра отклонился от места назначения», — говорится в заявлении полиции.

Следствие полагает, что пассажирку везли возле государственной границы США, она увидела дорожные знаки с обозначением мексиканского города Хуарес и подумала, что ее хотят вывезти в Мексику. Копас выстрелила водителю в голову, автомобиль остановился.

Как установили правоохранители, таксист вез женщину к указанному ею адресу по долине Мишн в Эль-Пасо. Подтверждения, что он уклонился от маршрута, полиция не обнаружила.

Копас обвинили в нападении с отягчающими обстоятельствами, повлекшем за собой серьезные телесные повреждения, что является уголовным преступлением второй степени. Потерпевший несколько дней находился в больнице в критическом состоянии и скончался. После этого полиция обвинила женщину в убийстве.

До этого, 25 июня, минимум три человека погибли в результате стрельбы на парковке в американском городе Канзас-Сити (штат Миссури), еще пять пострадали.

6 июня стало известно о гибели двух человек в результате стрельбы в американском городе Ричмонд (штат Вирджиния), еще 13 пострадали.

В апреле президент США Джо Байден призвал конгресс ужесточить правила оборота оружия.