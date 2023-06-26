Реклама
Прямой эфир
Мир
В Испании объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за 44-градусной жары
Мир
Экс-разведчик США обвинил ВСУ в попытке устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС
Мир
ЕС ввел девятый пакет санкций против Ирана за «нарушения прав человека»
Общество
«Аэроэкспресс» отменил поезда в аэропорт Внуково 1 и 2 июля
Политика
В МГУ допустили осведомленность РФ об участии стран БРИКС в переговорах с Киевом
Мир
Германия разместит в Литве еще 4 тыс. военнослужащих
Мир
Сальдо опроверг данные о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра
Политика
Путин и Раиси обсудили двустороннее сотрудничество России и Ирана
Мир
Главы МИД стран ЕС одобрили увеличение военной помощи Киеву на €3,5 млрд
Происшествия
Украинские националисты обстреляли мечеть в Донецке
Мир
В Египте обрушился 13-этажный дом
Мир
Посол Молдавии прибыл в МИД РФ
Экономика
Россияне вложили в негосударственную пенсию 130 млрд рублей в 2022 году

Американка по ошибке застрелила водителя такси

CBC News: американка решила, что таксист хочет похитить ее, и застрелила мужчину
0
Фото: KTSM
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США жительница Кентукки застрелила водителя такси Uber, решив, что он хочет похитить ее и увезти в Мексику. Об этом 25 июня сообщил телеканал CBC News.

Полиция задержала 48-летнюю Фиби Копас в штате Техас, она находится в тюрьме города Эль-Пасо. Обвинение в убийстве 52-летнего Даниэля Пьедры Гарсии ей предъявили на прошлой неделе.

«В какой-то момент во время поездки Копас подумала, что ее везут в Мексику, и застрелила Пьедру. Расследование не подтверждает, что имело место похищение или что Пьедра отклонился от места назначения», — говорится в заявлении полиции.

Следствие полагает, что пассажирку везли возле государственной границы США, она увидела дорожные знаки с обозначением мексиканского города Хуарес и подумала, что ее хотят вывезти в Мексику. Копас выстрелила водителю в голову, автомобиль остановился.

Как установили правоохранители, таксист вез женщину к указанному ею адресу по долине Мишн в Эль-Пасо. Подтверждения, что он уклонился от маршрута, полиция не обнаружила.

Копас обвинили в нападении с отягчающими обстоятельствами, повлекшем за собой серьезные телесные повреждения, что является уголовным преступлением второй степени. Потерпевший несколько дней находился в больнице в критическом состоянии и скончался. После этого полиция обвинила женщину в убийстве.

Вам тут не Колорадо: повлияет ли очередная стрельба в США на законы
Демократы вновь поднимут вопрос об ограничении владения оружием, считают эксперты

До этого, 25 июня, минимум три человека погибли в результате стрельбы на парковке в американском городе Канзас-Сити (штат Миссури), еще пять пострадали.

6 июня стало известно о гибели двух человек в результате стрельбы в американском городе Ричмонд (штат Вирджиния), еще 13 пострадали.

В апреле президент США Джо Байден призвал конгресс ужесточить правила оборота оружия.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023