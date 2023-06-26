Дети рулят

Сезонный всплеск аварийности с участием несовершеннолетних водителей приходится на летние каникулы. Чаще других в ДТП попадают велосипедисты. Но особую тревогу у российской Госавтоинспекции вызывают дети, управляющие мопедами, мотоциклами и автомобилями, — последствия таких происшествий значительно тяжелее. Как подростки оказываются за рулем транспортных средств, не имея ни навыков управления, ни соответствующих прав, кто виноват и что с этим делать, выясняли «Известия».

Горячая пора

Для сотрудников Госавтоинспекции лето во всех смыслах горячая пора. Школьников и учащихся колледжей распустили на каникулы. У детей появилось больше свободного времени, которое они проводят так, как им хочется, без надзирающего педагогического, а зачастую и родительского ока. На великах, самокатах, скейтбордах, скутерах и прочих средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Молодым здоровым организмам требуется двигательная активность. И всё было бы прекрасно, если бы в результате этой активности не пополнялась трагическая статистика. К сожалению, именно на летние месяцы приходится пик количества «детских» ДТП.

Сезонные всплески аварийности — явление давно и хорошо изученное специалистами по безопасности дорожного движения. Выявлены и причины, и методы противодействия, которые, безусловно, учитываются при планировании работы по обучению несовершеннолетних навыкам безопасного поведения на дороге. Но технологии развиваются куда быстрее, чем сознание пользователей. Справедливость этого утверждения доказывает рост количества происшествий с СИМ.

Закон позволяет несовершеннолетнему владеть и управлять электросамокатом или, допустим, сегвеем. Права на такую технику не нужны. Устройства пользуются популярностью у подростков. И родители часто дарят их детям в качестве бонуса за успешное окончание учебного года.

Любить до смерти

Такие подарки не самый лучший способ продемонстрировать родительскую любовь, говорят в российской Госавтоинспекции. Решение по покупке СИМ ребенку должно быть взвешенным и продуманным.

— СИМ — это не игрушка и не спортинвентарь, а транспортное средство, управление которым требует навыков и знания ПДД. Это должны осознавать родители, покупающие своему ребенку такую технику. И, перед тем как дарить электросамокат, им необходимо убедиться в том, что подросток знает положения ПДД, регулирующие движение СИМ, — отмечает старший инспектор по особым поручениям главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России (ГУОБДД МВД России) полковник полиции Антон Белан.

Напомним, что с 1 марта 2023 года вступили в силу поправки к ПДД, в которых указаны четкие требования к СИМ. Определен и возраст водителей, и вес устройств, и места, разрешённые для передвижения, и ограничения скоростного режима, отмечают в ведомстве.

— Дети от 7 до 14 лет могут передвигаться на СИМ по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. При этом передвижение на СИМ детей младше 7 лет должно осуществляться только в сопровождении взрослых. Подростки старше 14 лет — по велосипедной, велопешеходной дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов. Но при условии, что вес устройства не превышает 35 кг. Движение лиц, использующих для передвижения СИМ, разрешается со скоростью не более 25 км/ч, — разъяснили в ГУОБДД МВД России.

Если велодорожек нет, то передвигаться на средствах индивидуальной мобильности можно и по тротуарам — с той же скоростью, что и пешеходы, причем и на тротуарах, и в пешеходных зонах пешеходы имеют приоритет: лица, управляющие СИМ, обязаны предоставить им преимущество и уступить дорогу. Пересекать проезжую часть дороги можно только по пешеходному переходу и обязательно пешком, ведя электросамокат или иной СИМ рядом, подчеркивают в Госавтоинспекции.

Если нет ни велодорожки, ни тротуара, то на СИМ лицам старше 14 лет можно ехать по обочине, по краю проезжей части дороги, на которой скорость для других транспортных средств ограничена 60 км/ч. При этом устройство должно быть оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета с боковых сторон, красного цвета сзади, фарой (фонарем) белого цвета спереди, напоминают в ведомстве.

Не прокатит

Несмотря на то что правила аренды электросамокатов предусматривают, что взять такую технику могут только те, кому уже исполнилось 18 лет, несовершеннолетние довольно активно пользуются кикшерингом.

И виноваты в этом взрослые — родители, другие старшие родственники, которые по беспечности или недомыслию, ложно понимаемому ими как доброта, дают свои аккаунты детям, чтобы те могли взять в аренду электросамокат, уверен член общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто.

— Это серьезная проблема. Взрослые просто не отдают себе отчета в том, чем может закончиться поездка ребенка на прокатном электросамокате. Между тем едва ли не каждый день мы видим новости о том, что подросток на СИМ попал в ДТП или кого-то сбил на тротуаре. Передача аккаунта для проката СИМ совершенно недопустима, — заявил он «Известиям».

По мнению эксперта, решить эту проблему можно введением компаниями — операторами кикшеринга так называемых внутренних штрафов за передачу аккаунта для аренды прокатного самоката, как это принято в каршеринге.

Кто ответит

В отличие от СИМ, для управления которыми не требуется прав, управление мопедом, мотоциклом и автомобилем допускается только при наличии у водителя удостоверения соответствующей категории.

По действующему законодательству управлять мопедом и легким мотоциклом разрешено лицам не моложе 16 лет, прошедшим обучение в автошколе, сдавшим соответствующие экзамены и получившим права категории M и A1, напоминают в Госавтоинспекции. К управлению мотоциклом и автомобилем допускаются лица старше 18 лет с правами категории A (для мотоцикла) и B (для легкового автомобиля).

Но случаи, когда несовершеннолетние без водительских удостоверений оказываются за рулем мопедов, мотоциклов и автомобилей, отнюдь не редки. И очень часто такие поездки заканчиваются плачевно. По данным Научного центра безопасности дорожного движения, в прошлом году количество ДТП с участием детей — водителей транспортных средств выросло на 26%. Всего на российских дорогах произошло 998 таких аварий, в которых погибли 40 несовершеннолетних и почти 1 тыс. получили травмы.

Значительная доля ответственности за такие происшествия лежит на взрослых, отмечают в Госавтоинспекции. Легкомысленное отношение родителей к легкой мототехнике приводит к тяжелым последствиям. Родители дарят скутер или мопед как игрушку, не принимая во внимание возраст ребенка и отсутствие у него навыков управления. Некоторые уверяют, что даже не знали, что на управление мопедом необходимо получать права. Впрочем, незнание закона, не освобождает от ответственности.

Согласно ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (за исключением учебной езды), предусмотрен штраф в размере 5–15 тыс. рублей с задержанием транспортного средства и помещением его на штрафстоянку. Если несовершеннолетний водитель старше 16 лет, штраф выписывается на его имя. Если младше — ответственность несут его законные представители, напомнили в Госавтоинспекции.

— Нередко дети оказываются за рулем при прямом попустительстве родителей. Например, папа-блогер дал сыну порулить, чтобы снять ролик для своего канала. Кстати, Госавтоинспекция бдительно отслеживает такие эпизоды в социальных сетях и мессенджерах, авторы видео устанавливаются и привлекаются к ответственности, вплоть до уголовной, — рассказывает полковник полиции Антон Белан.

Напомним, что ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») предусматривает наказание от штрафа в размере 80 тыс. рублей до года лишения свободы. Наказание по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») еще строже — от штрафа в размере 100 тыс. рублей и до трех лет лишения свободы. Но самое страшное наказание для любого родителя — это гибель ребёнка. А такой исход в подобных ситуациях вполне вероятен.

К трагедии может привести не только прямое нарушение закона, но и элементарная безалаберность со стороны родителей. Не позаботились о том, чтобы убрать ключи от машины, а ребенок этим воспользовался, рассказывает Антон Белан. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает: ключи и документы от принадлежащих вам транспортных средств храните в местах, недоступных для детей.

Член общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто также считает безответственность взрослых причиной абсолютного большинства ДТП с несовершеннолетними водителями.

— Если ребенок управляет машиной —значит, он как минимум понимает, как ее завести, как включить передачу, как на ней тронуться. Очевидно, что эти навыки ему преподают его же родители, сажая свое чадо за руль где-нибудь на глухой сельской или лесной дороге, «в полях». Затем, когда родителей нет дома, ребенок берет оставленные в доступном для него месте ключи и выезжает на дорогу самостоятельно, — отмечает Игорь Моржаретто.

Учитывая, что современное подрастающее поколение значительную часть свободного времени проводит в виртуальной реальности, подросткам кажется, что и в жизни управлять автомобилем так же просто, как в компьютерной игре, добавляет эксперт.

— Если в игре всегда можно «сохраниться» и в случае автоаварии начать уровень заново, то на реальной дороге любая оплошность чревата трагедией. В жизни «сохраниться» и начать всё заново не получится. К сожалению, в головах подростков виртуальное часто смешивается с реальным, — констатирует Игорь Моржаретто.

Задание на лето

Безопасность детей, профилактика дорожно-транспортных происшествий с их участием, упреждение попыток несовершеннолетних без прав управлять транспортными средствами — одни из ключевых направлений деятельности российской Госавтоинспекции.

Инспекторы ДПС регулярно проводят просветительские мероприятия как с самими подростками, так и с теми, кто несет ответственность за их жизнь и здоровье. Эффект от таких мероприятий, безусловно, есть. Но он мог быть куда более значимым, если бы все мы просто добросовестно выполняли родительские обязанности, возложенные на нас природой и законом. С детьми надо разговаривать, воспитывать их, обучать, контролировать, в конце концов.

Да, не каждый родитель пользуется непререкаемым авторитетом. Но каждый — объект бессознательного подражания. Об этом нельзя забывать. И уж точно недопустимо — действием или бездействием — создавать ситуации, угрожающие жизни и здоровью ребенка, провоцировать его на опасные поступки.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».