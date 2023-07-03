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Макрон потребовал от МВД и минюста принять меры для пресечения беспорядков

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Фото: REUTERS/Nacho Doce
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Президент Франции Эммануэль Макрон 2 июля поручил министру внутренних дел Жеральду Дарманену и главе минюста Эрику Дюпон-Моретти принять все необходимые меры для пресечения беспорядков.

«Правительство будет на стороне полиции и жандармерии. Главы МВД и минюста должны сделать всё необходимое для восстановления порядка», — передает слова французского лидера телеканал BFMTV по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с беспорядками, которое прошло в Елисейском дворце.

Сообщается, что Макрон во вторник, 4 июля, примет у себя более 220 градоначальников, муниципалитеты которых пострадали от последствий протестов.

Французский бит: в пригородах Парижа вспыхнули беспорядки
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Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.

В ночь на 2 июля во время протестов были задержаны 486 человек. Для предотвращения вспышки массовых протестов в Париже были привлечены элитные подразделения спецназа.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показывал последствия беспорядков: появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

Суд города Гренобля на юго-востоке Франции приговорил троих участников беспорядков к срокам от трех до четырех месяцев лишения свободы. Все фигуранты были задержаны при совершении краж из разгромленных магазинов в ночь на 1 июля.

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