«Известия» показали последствия действий мародеров в центре Парижа

Массовые беспорядки из пригородов Парижа добрались до столицы Франции. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин 30 июня показал последствия протестов в виде групп мародеров и рассказал, что происходит в городе.

«Из пригородов Парижа протесты перекинулись на французскую столицу. Манифестанты строят из мусорных баков баррикады, жгут их и всячески готовятся противостоять полиции», — рассказал журналист.

На фоне беспорядков в Париже появились мародеры, которые разграбили несколько торговых центров. На видео можно увидеть разбитые витрины магазинов, горы мусора, битые стекла. Под ноги митингующим периодически бросают петарды. Используются дымовые шашки.

29 июня министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в ходе беспорядков во Франции полиция задержала более 100 человек. Ранее в этот день сообщалось, что в ряде регионов Франции в связи с протестами был задействован спецназ. Меры были приняты в Бордо, Лилле, Лионе, Тулузе, Марселе, Страсбурге после того, как митингующие устроили погромы.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза показала последствия протестов. На улицах Парижа можно увидеть обуглившиеся корпуса трамваев, выбитые стекла. В городах Кламар и Компьень объявили ночной комендантский час до 3 июля.

Беспорядки начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции отметили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

Прокуратура Нантера потребовала временного заключения под стражу полицейского, который совершил преступление. Прокурор Паскаль Марш сказал, что условия для применения оружия полицейским соблюдены не были.