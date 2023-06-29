Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ заявили о необратимости выхода России из ДОВСЕ
Мир
Госдеп опроверг информацию о намерении США отправить войска на Украину
Экономика
В России утвердили перечень ограниченных для ввоза импортных семян
Мир
WSJ узнала о близости США к передаче оперативно-тактических ракет ATACMS Украине
Мир
Гросси выразил обеспокоенность безопасностью ЗАЭС из-за контрнаступления ВСУ
Мир
Россия и Мозамбик утвердили план сотрудничества в геологии до 2026 года
Мир
Зеленский встретился с Гретой Тунберг
Мир
В Лондоне призвали не ждать заявлений по поставкам F-16 Киеву на саммите НАТО
Общество
Кардинал Дзуппи и глава католиков РФ возглавили мессу в московском соборе
Мир
В Ираке прошла акция протеста возле посольства Швеции после сожжения Корана
Спорт
16-летняя теннисистка Андреева пробилась в основную сетку Уимблдона
Мир
Во втором городе Франции введут комендантский час из-за беспорядков
Мир
Forbes заявил об отказе от гражданства РФ миллиардера Макарова

Во втором городе Франции введут комендантский час из-за беспорядков

AFP: Компьень из-за протестов вводит комендантский час до 3 июля для не достигших 16 лет
0
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Франции город Компьень вводит ночной комендантский час до понедельника, 3 июля, для несовершеннолетних, не достигших 16 лет. Ограничения вводятся на фоне массовых беспорядков в стране после убийства полицией 17-летнего подростка. Об этом в четверг, 29 июня, написало агентство France-Presse со ссылкой на мэрию города.

«Мэрия Компьеня в [департаменте] Уаза также ввела в четверг комендантский час с 22:00 до 6:00 утра понедельника для несовершеннолетних младше 16 лет без сопровождения родителя или законного представителя», — сказано в публикации.

Французский бит: в пригородах Парижа вспыхнули беспорядки
Грозит ли Пятой республике собственное BLM-движение

Изначально о введении ночного комендантского часа до 3 июля было объявлено в Кламаре. Ранее в этот день корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза показала последствия протестов. На улицах французского города можно увидеть обуглившиеся корпуса трамваев, выбитые стекла.

Беспорядки начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции отметили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

Прокуратура Нантера потребовала временного заключения под стражу полицейского, который совершил преступление. Прокурор Паскаль Марш сказал, что условия для применения оружия полицейским соблюдены не были.

В ночь на 29 июня была предпринята попытка устроить побег заключенных из тюрьмы французского Френе. Изначально здание тюрьмы обстреляли фейерверками. Через несколько минут десятки людей в капюшонах в черной одежде попытались ворваться на территорию для призыва заключенных к побегу.

Как выяснилось 28 июня, в результате протестов во Франции пострадали 20 полицейских.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023