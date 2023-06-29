Во втором городе Франции введут комендантский час из-за беспорядков

Во Франции город Компьень вводит ночной комендантский час до понедельника, 3 июля, для несовершеннолетних, не достигших 16 лет. Ограничения вводятся на фоне массовых беспорядков в стране после убийства полицией 17-летнего подростка. Об этом в четверг, 29 июня, написало агентство France-Presse со ссылкой на мэрию города.

«Мэрия Компьеня в [департаменте] Уаза также ввела в четверг комендантский час с 22:00 до 6:00 утра понедельника для несовершеннолетних младше 16 лет без сопровождения родителя или законного представителя», — сказано в публикации.

Изначально о введении ночного комендантского часа до 3 июля было объявлено в Кламаре. Ранее в этот день корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза показала последствия протестов. На улицах французского города можно увидеть обуглившиеся корпуса трамваев, выбитые стекла.

Беспорядки начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции отметили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

Прокуратура Нантера потребовала временного заключения под стражу полицейского, который совершил преступление. Прокурор Паскаль Марш сказал, что условия для применения оружия полицейским соблюдены не были.

В ночь на 29 июня была предпринята попытка устроить побег заключенных из тюрьмы французского Френе. Изначально здание тюрьмы обстреляли фейерверками. Через несколько минут десятки людей в капюшонах в черной одежде попытались ворваться на территорию для призыва заключенных к побегу.

Как выяснилось 28 июня, в результате протестов во Франции пострадали 20 полицейских.