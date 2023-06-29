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Во французском Френе протестующие попытались устроить побег заключенных из тюрьмы

Figaro: во французском Френе была совершена попытка побега из тюрьмы
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Julien Mattia
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Попытка устроить побег заключенных из тюрьмы французского Френе была предпринята ночью, 29 июня, сообщил Le Figaro информированный источник.

По его данным, сначала здание тюрьмы обстреляли фейерверками. Несколько минут спустя десятки людей в капюшонах, одетые в черное, попытались ворваться на территорию, чтобы призвать заключенных сбежать.

Во время нападения сработала сигнализация, это спугнуло бунтовщиков.

«Они не входили на территорию тюрьмы. Была быстро вызвана полиция», — приводит BFMTV слова источника в полиции.

Протестующих оттеснили от тюрьмы. На месте находится RAID — отряд быстрого реагирования.

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28 июня стало известно о 20 полицейских, пострадавших в результате беспорядков во Франции. Сначала беспорядки вспыхнули в Нантере, где в ходе полицейского досмотра погиб подросток, но за ночь распространились и на другие муниципалитеты департамента О-де-Сен.

Выступления и протесты начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что он отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

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