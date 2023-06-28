Во Франции 20 полицейских пострадали в ходе беспорядков из-за гибели подростка

В результате беспорядков во Франции пострадали 20 полицейских. Об этом 28 июня сообщает телеканал BFMTV.

Сначала беспорядки вспыхнули в Нантере, но за ночь распространились и на другие муниципалитеты департамента О-де-Сен.

Уточняется, что правоохранители получили легкие травмы.

Митингующими было уничтожено около 25 автомобилей, подожжены административные здания. Арестованы 24 человека. Полицейского, ответственного за стрельбу в подростка, также задержали.

Беспорядки начались после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере к западу от Парижа. В полиции заявили, что он отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.