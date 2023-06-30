Глава МВД Франции сообщил о более 100 арестах в ходе беспорядков

В ходе беспорядков во Франции полиция задержала в четверг более 100 человек. Об этом 29 июня сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в своем Twitter.

«Полиции были даны инструкции по систематическому вмешательству. Уже более 100 арестов», — говорится в сообщении.

Также Дарманен выразил поддержку полицейским, жандармам и пожарным, которые мужественно противостоят беспорядкам, и пристыдил тех, кто не призывал к спокойствию.

Ранее в этот день сообщалось, что в ряде регионов Франции в связи с протестами был задействован спецназ. По информации телеканала BFM, меры были приняты в Бордо, Лилле, Лионе, Тулузе, Марселе, Страсбурге после того, как митингующие устроили погромы.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза показала последствия протестов. На улицах французского города можно увидеть обуглившиеся корпуса трамваев, выбитые стекла. В городах Кламар и Компьень объявили ночной комендантский час до 3 июля.

Беспорядки начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции отметили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

Прокуратура Нантера потребовала временного заключения под стражу полицейского, который совершил преступление. Прокурор Паскаль Марш сказал, что условия для применения оружия полицейским соблюдены не были.

В ночь на 29 июня была предпринята попытка устроить побег заключенных из тюрьмы французского Френе. Изначально здание тюрьмы обстреляли фейерверками. Через несколько минут десятки людей в капюшонах в черной одежде попытались ворваться на территорию для призыва заключенных к побегу.

Как выяснилось 28 июня, в результате протестов во Франции пострадали 20 полицейских.