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В Париже для разгона массовых протестов привлекли элитный спецназ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Элитные мобильные подразделения специального назначения готовится к новой вспышке массовых протестов в Париже. Кадры с места событий в субботу, 1 июля, появились в распоряжении «Известий».

На видео можно заметить, как полностью экипированный спецназ выдвинулся к Триумфальной арке на площади Шарля де Голля в самом сердце Парижа. Там уже происходят задержания.

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Ранее, 1 июля, французский телеканал BFM TV сообщил, что в ходе беспорядков в минувшую ночь во Франции были арестованы более 1300 человек. Там отметили, что в ночь на субботу протесты были менее интенсивными, чем днем ранее.

Вечером 30 июня несколько сотен человек собрались на площади Согласия напротив здания национального собрания Франции (нижней палаты парламента) в центре Парижа на стихийный митинг.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показал последствия беспорядков — появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

В распоряжении «Известий» есть эксклюзивные кадры с кладбища в Нантере, где 1 июля проходили похороны погибшего подростка, хотя журналистов на церемонию не допускали. На кадрах видна большая толпа людей, собравшаяся на похороны.

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