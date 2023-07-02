В Париже для разгона массовых протестов привлекли элитный спецназ
Элитные мобильные подразделения специального назначения готовится к новой вспышке массовых протестов в Париже. Кадры с места событий в субботу, 1 июля, появились в распоряжении «Известий».
На видео можно заметить, как полностью экипированный спецназ выдвинулся к Триумфальной арке на площади Шарля де Голля в самом сердце Парижа. Там уже происходят задержания.
Ранее, 1 июля, французский телеканал BFM TV сообщил, что в ходе беспорядков в минувшую ночь во Франции были арестованы более 1300 человек. Там отметили, что в ночь на субботу протесты были менее интенсивными, чем днем ранее.
Вечером 30 июня несколько сотен человек собрались на площади Согласия напротив здания национального собрания Франции (нижней палаты парламента) в центре Парижа на стихийный митинг.
Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показал последствия беспорядков — появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.
Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.
В распоряжении «Известий» есть эксклюзивные кадры с кладбища в Нантере, где 1 июля проходили похороны погибшего подростка, хотя журналистов на церемонию не допускали. На кадрах видна большая толпа людей, собравшаяся на похороны.